На Западе признались в крахе проекта "Украина"

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. На фоне изменений на фронтах, западные страны начали понимать, что победить Россию невозможно, а надвигающийся крах Киева приведет Украину в сферу влияния Москвы, что может стать облегчением для самих украинцев, заявил политический аналитик Алекс Крайнер в беседе с Гленном Дисеном на его канале в YouTube."Я думаю, что западным державам теперь будет гораздо сложнее поддерживать миф о том, что они могут переломить ход событий, победить русских. <…> И я думаю, что это будет полным и окончательным разгромом проекта "Украина". И потом, я думаю, что касается Украины — это может означать близкий конец конфликта. Так что, в каком-то смысле, это хорошие новости для украинцев. Власть в Киеве придется сменить. Ей придется вернуться в орбиту России", — рассказал он.По мнению эксперта, крах украинского режима связан с изменением подхода США к украинскому конфликту и растущим риском глобальной эскалации."Но тогда это поражение и для НАТО, и для Европейского союза, и для Великобритании. И я не отношу Соединенные Штаты к этой же категории, потому что очевидно, что Дональд Трамп вытащил Соединенные Штаты из этого конфликта. <…> Несмотря на все споры, всю дезинформацию, администрация Трампа пытается предотвратить развязывание Третьей мировой войны", — добавил политолог.Крайнер отметил, что лидеры России и США стремятся избегать глобального конфликта. Он привел в пример высказывание главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Это подтверждают слова Кирилла Дмитриева, сказанные пару недель назад. Он сказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп предотвратят развязывание Третьей мировой войны. Он сказал "предотвратят". Он не сказал "может", "возможно", "вероятно". Он сказал "предотвратят", — резюмировал эксперт.Согласно информации Минобороны, в последние двое суток российские военные завершили освобождение села Новоуспеновское в Запорожской области, полностью взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области, а также освободили 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге, ДНР. В Димитрове продолжаются наступательные действия в микрорайоне Восточный, на юге города и в направлении микрорайона Западный.

