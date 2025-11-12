https://1prime.ru/20251112/ukraina-864453939.html

Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В Кремле обратили внимание на коррупционный скандал на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили Пескова, обратили ли в Кремле внимание на коррупционный скандал, который разворачивается на Украине. "Безусловно, (Кремль - ред.) обратил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.

Новости

