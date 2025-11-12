https://1prime.ru/20251112/ukraina-864481036.html

На Украине произошла чрезвычайная ситуация на урановой шахте

На Украине произошла чрезвычайная ситуация на урановой шахте - 12.11.2025, ПРАЙМ

На Украине произошла чрезвычайная ситуация на урановой шахте

Прорыв гидрозакладочной смеси в подземной выработке и затопление горизонта произошло на шахте по добыче урановой руды "Ингульская" в Кировоградской области... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T21:42+0300

2025-11-12T21:42+0300

2025-11-12T21:42+0300

промышленность

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Прорыв гидрозакладочной смеси в подземной выработке и затопление горизонта произошло на шахте по добыче урановой руды "Ингульская" в Кировоградской области Украины, сообщает министерство энергетики страны. "На шахте "Ингульская" госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" произошла чрезвычайная ситуация - в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта. На аварийном участке находилось четыре работника ЧП "Свитэкс", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства энергетики. По информации ведомства, двое работников самостоятельно вышли на поверхность, судьба еще двоих на данный момент неизвестна. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Шахта "Ингульская" расположена в Кировоградской области, предприятие добывает урановую и и ториевую руды.

https://1prime.ru/20250910/investitsii-862041767.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, украина