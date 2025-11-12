https://1prime.ru/20251112/ukraina-864481036.html
На Украине произошла чрезвычайная ситуация на урановой шахте
На Украине произошла чрезвычайная ситуация на урановой шахте - 12.11.2025, ПРАЙМ
На Украине произошла чрезвычайная ситуация на урановой шахте
Прорыв гидрозакладочной смеси в подземной выработке и затопление горизонта произошло на шахте по добыче урановой руды "Ингульская" в Кировоградской области
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Прорыв гидрозакладочной смеси в подземной выработке и затопление горизонта произошло на шахте по добыче урановой руды "Ингульская" в Кировоградской области Украины, сообщает министерство энергетики страны. "На шахте "Ингульская" госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" произошла чрезвычайная ситуация - в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта. На аварийном участке находилось четыре работника ЧП "Свитэкс", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства энергетики. По информации ведомства, двое работников самостоятельно вышли на поверхность, судьба еще двоих на данный момент неизвестна. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Шахта "Ингульская" расположена в Кировоградской области, предприятие добывает урановую и и ториевую руды.
