ОIV прогнозирует рост производства вина в мире после двух лет спада
2025-11-12T11:51+0300
2025-11-12T11:51+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Производство вина в мире по итогам текущего года после двух лет спада увеличится на скромные 3%, при этом общий объем останется близким к историческому минимуму прошлого года, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которыми ознакомилось РИА Новости. "Первоначальный прогноз на 2025 год составляет от 228 до 235 миллионов гектолитров, а средняя оценка — 232 миллиона гектолитров. Это на 3% больше, чем исторически низкий урожай 2024 года, но всё ещё на 7% ниже среднего пятилетнего показателя", - говорится в отчете. Если прогноз подтвердится, то текущий год станет первым с 2022 года, который покажет прирост производства. Несмотря на это, общий уровень останется вблизи исторического минимума в 225,6 миллиона гектолитров вина за год. По данным организации, небольшое восстановление производства вина в мире будет обусловлено умеренным ростом выпуска как в Северном, так и в Южном полушариях. Так, в Европейском союзе производство вина, предварительно, составит примерно 140 миллионов гектолитров, что представляет собой умеренный рост - на 2% по сравнению с прошлым годом. Более быстрое восстановление сдерживает ряд факторов, в частности, плохой урожай во Франции, продолжительная засуха в Испании и также неблагоприятные погодные условия в Португалии и Германии. В Южном полушарии, где сбор винограда завершается в первой половине года, предварительные прогнозы также указывают на небольшое восстановление производства. После трёх лет спада ожидается, что общий объём производства вырастет примерно до 49 миллионов гектолитров, что на 7% больше, чем в 2024 году, хотя всё ещё примерно на 5% ниже среднего пятилетнего показателя.
11:51 12.11.2025
 
ОIV прогнозирует рост производства вина в мире после двух лет спада

OIV: производство вина в мире по итогам 2025 года вырастет на 3%

Чаты
Заголовок открываемого материала