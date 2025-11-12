Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АВВР анонсировала создание винодельческого конкурса стран БРИКС - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/vino-864452270.html
АВВР анонсировала создание винодельческого конкурса стран БРИКС
АВВР анонсировала создание винодельческого конкурса стран БРИКС - 12.11.2025, ПРАЙМ
АВВР анонсировала создание винодельческого конкурса стран БРИКС
Ассоциация виноградарей и виноделов (АВВР) России работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС, мероприятие пройдет впервые в Москве, ожидается в | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:02+0300
2025-11-12T12:02+0300
бизнес
москва
вино
виноделие
винодельческая продукция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862361734_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_ad21a22af5f53b8c31ba0b25207953e0.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация виноградарей и виноделов (АВВР) России работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС, мероприятие пройдет впервые в Москве, ожидается в начале 2026 года и станет первым путешествующим состязанием виноделов, сообщил заместитель исполнительного директора ассоциации Павел Майоров в рамках Российского винодельческого форума. "Мы работаем уже сегодня, и с радостью это объявляем, мы работаем над созданием конкурсантов BRICS Wine Competition. Это первый путешествующий конкурс винодельческий, винный конкурс, в котором будут, в первую очередь, принимать участие вина стран БРИКС, но и не только, в объединение БРИКС помимо непосредственных членов еще много сочувствующих, так называемых, стран, мы готовы их под наше крыло тоже принять", - сказал Майоров во время выступления на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества". "Уже в ближайшее время будем обсуждать какую-то конкретику условия, скорее всего он пройдет в конце января 2026 года... Он будет путешествующим, потому что в первый раз он пройдет в Москве, здесь на нашей площадке, с нашими ресурсами организационными. Но дальше он будет проходить там (в странах БРИКС - ред.) и в привязке к саммиту БРИКС, где бы саммит не проходил", - добавил Майоров. По его словам, подготовка к конкурсу уже началась, все страны уже выразили готовность к участию. Также Майоров отметил, что ассоциация готова гарантировать победителям конкурса дистрибуцию продукции. "У нас уже есть договоренности с партнерами, которые готовы делать винную полку БРИКС", - подчеркнул он. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит 12-13 ноября в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862361734_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_b99d637d8241ae2efc7b19c3b7d41dde.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, вино, виноделие, винодельческая продукция, россия
Бизнес, МОСКВА, вино, виноделие, винодельческая продукция, РОССИЯ
12:02 12.11.2025
 
АВВР анонсировала создание винодельческого конкурса стран БРИКС

АВВР: винный конкурс БРИКС станет первым путешествующим состязанием виноделов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Логотип БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация виноградарей и виноделов (АВВР) России работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС, мероприятие пройдет впервые в Москве, ожидается в начале 2026 года и станет первым путешествующим состязанием виноделов, сообщил заместитель исполнительного директора ассоциации Павел Майоров в рамках Российского винодельческого форума.
"Мы работаем уже сегодня, и с радостью это объявляем, мы работаем над созданием конкурсантов BRICS Wine Competition. Это первый путешествующий конкурс винодельческий, винный конкурс, в котором будут, в первую очередь, принимать участие вина стран БРИКС, но и не только, в объединение БРИКС помимо непосредственных членов еще много сочувствующих, так называемых, стран, мы готовы их под наше крыло тоже принять", - сказал Майоров во время выступления на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества".
"Уже в ближайшее время будем обсуждать какую-то конкретику условия, скорее всего он пройдет в конце января 2026 года... Он будет путешествующим, потому что в первый раз он пройдет в Москве, здесь на нашей площадке, с нашими ресурсами организационными. Но дальше он будет проходить там (в странах БРИКС - ред.) и в привязке к саммиту БРИКС, где бы саммит не проходил", - добавил Майоров.
По его словам, подготовка к конкурсу уже началась, все страны уже выразили готовность к участию.
Также Майоров отметил, что ассоциация готова гарантировать победителям конкурса дистрибуцию продукции. "У нас уже есть договоренности с партнерами, которые готовы делать винную полку БРИКС", - подчеркнул он.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит 12-13 ноября в четвертый раз.
РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
 
БизнесМОСКВАвиновиноделиевинодельческая продукцияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала