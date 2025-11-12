https://1prime.ru/20251112/vino-864452723.html

Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США

Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США - 12.11.2025, ПРАЙМ

Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США

Российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско, сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на... | 12.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско, сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на Российском винодельческом форуме. "Уже участвуем даже не только в конкурсе, где нам не ставили никаких барьеров, но уже барьеры рушатся и в Соединенных Штатах. Мы участвуем, допустили наши вина до конкурса в Сан-Франциско", - сказал Титов на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества". Это подтвердил и заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров. "Да, старейший и один из самых уважаемых конкурсов в США и в мире тоже. С 1980 года он проходит в Сан-Франциско - International Wine Challenge. И, несмотря на все запреты, нам удалось наши вина не только договориться об их участии, но и туда доставить", - сказал он. "Ждем до конца ноября, ждем результатов из США, посмотрим, чем удивят нас сотни наших лучших вин", - добавил Майоров. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

