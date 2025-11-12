Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США - 12.11.2025
Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско, сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на Российском винодельческом форуме. "Уже участвуем даже не только в конкурсе, где нам не ставили никаких барьеров, но уже барьеры рушатся и в Соединенных Штатах. Мы участвуем, допустили наши вина до конкурса в Сан-Франциско", - сказал Титов на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества". Это подтвердил и заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров. "Да, старейший и один из самых уважаемых конкурсов в США и в мире тоже. С 1980 года он проходит в Сан-Франциско - International Wine Challenge. И, несмотря на все запреты, нам удалось наши вина не только договориться об их участии, но и туда доставить", - сказал он. "Ждем до конца ноября, ждем результатов из США, посмотрим, чем удивят нас сотни наших лучших вин", - добавил Майоров. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США

Титов: российские вина участвуют в отраслевом конкурсе в Сан-Франциско

© РИА Новости . Максим Блинов
Мужчина у стенда с вином
Мужчина у стенда с вином
Мужчина у стенда с вином. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско, сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на Российском винодельческом форуме.
"Уже участвуем даже не только в конкурсе, где нам не ставили никаких барьеров, но уже барьеры рушатся и в Соединенных Штатах. Мы участвуем, допустили наши вина до конкурса в Сан-Франциско", - сказал Титов на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества".
Это подтвердил и заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров. "Да, старейший и один из самых уважаемых конкурсов в США и в мире тоже. С 1980 года он проходит в Сан-Франциско - International Wine Challenge. И, несмотря на все запреты, нам удалось наши вина не только договориться об их участии, но и туда доставить", - сказал он.
"Ждем до конца ноября, ждем результатов из США, посмотрим, чем удивят нас сотни наших лучших вин", - добавил Майоров.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
