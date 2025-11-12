https://1prime.ru/20251112/vino-864452723.html
Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США
Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США - 12.11.2025, ПРАЙМ
Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США
Российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско, сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:05+0300
2025-11-12T12:05+0300
2025-11-12T12:05+0300
бизнес
россия
сан-франциско
сша
рф
борис титов
вино
российское вино
виноделие
винодельческая продукция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864452554_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c74d9626722876d89f8f01e5cc797031.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско, сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на Российском винодельческом форуме. "Уже участвуем даже не только в конкурсе, где нам не ставили никаких барьеров, но уже барьеры рушатся и в Соединенных Штатах. Мы участвуем, допустили наши вина до конкурса в Сан-Франциско", - сказал Титов на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества". Это подтвердил и заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров. "Да, старейший и один из самых уважаемых конкурсов в США и в мире тоже. С 1980 года он проходит в Сан-Франциско - International Wine Challenge. И, несмотря на все запреты, нам удалось наши вина не только договориться об их участии, но и туда доставить", - сказал он. "Ждем до конца ноября, ждем результатов из США, посмотрим, чем удивят нас сотни наших лучших вин", - добавил Майоров. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
сан-франциско
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864452554_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_72b24d50c10921d2d4ec6f1cf45c0be1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сан-франциско, сша, рф, борис титов, вино, российское вино, виноделие, винодельческая продукция
Бизнес, РОССИЯ, Сан-Франциско, США, РФ, Борис Титов, вино, российское вино, виноделие, винодельческая продукция
Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США
Титов: российские вина участвуют в отраслевом конкурсе в Сан-Франциско