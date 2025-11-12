Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина
Россия по итогам текущего года произведет 5,1 миллиона гектолитров вина и останется шестой в Европе и одиннадцатой в мире по его выпуску, следует из данных... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:19+0300
2025-11-12T12:19+0300
бизнес
россия
италия
франция
испания
вино
российское вино
европа
винодельческая продукция
виноделие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864452995_0:174:2847:1775_1920x0_80_0_0_d4bc0a3c784fe94992ad78d803999fe4.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам текущего года произведет 5,1 миллиона гектолитров вина и останется шестой в Европе и одиннадцатой в мире по его выпуску, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которыми ознакомилось РИА Новости. Аналитики ожидают, что по итогам текущего года российские виноделы, как и годом ранее, выпустят 5,1 миллиона гектолитров. Этого будет достаточно, чтобы "остаться вблизи рекордных уровней". Если прогноз реализуется, то Россия сохранит шестое место среди европейских стран по выпуску вина и одиннадцатое в мире. Крупнейшей "винодельней" мира в текущем году может стать Италия, где, как ожидается, объем производства увеличится на 8% в годовом выражении и составит 47,4 миллиона гектолитров. Также это примерно на 2% выше среднего пятилетнего показателя. Такой результат знаменует собой продолжающееся восстановление после исключительно низких объемов, зафиксированных в 2023 году. Этому способствуют благоприятные погодные условия: мягкая весна, сбалансированное количество осадков и в целом не слишком жаркое лето. По прогнозу организации, производство во Франции второй год подряд останется на историческом минимуме - в этом году сократится еще на 1%, достигнув 35,9 миллиона гектолитров. Испания останется третьим по величине производителем вина с прогнозируемым объемом производства 29,4 миллиона гектолитров против 31,1 миллиона годом ранее. Четвертыми, как ожидают в OIV, будут США, где ожидается рост производства на 3%, до 21,7 миллиона гектолитров. Пятерку замкнет Австралия с прогнозным ростом на 11%, до 11,6 миллиона гектолитров. В топ-10 мировых производителей также могут войти Аргентина (10,7 миллиона гектолитров), ЮАР (10,2 миллиона гектолитров), Чили (8,4 миллиона гектолитров), Германия (7,3 миллиона гектолитров) и Португалия (6,2 миллиона гектолитров).
италия
франция
испания
европа
12:19 12.11.2025
 
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина

Россия по итогам года займёт шестое место в Европе и 11-е в мире по выпуску вина

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам текущего года произведет 5,1 миллиона гектолитров вина и останется шестой в Европе и одиннадцатой в мире по его выпуску, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Аналитики ожидают, что по итогам текущего года российские виноделы, как и годом ранее, выпустят 5,1 миллиона гектолитров. Этого будет достаточно, чтобы "остаться вблизи рекордных уровней". Если прогноз реализуется, то Россия сохранит шестое место среди европейских стран по выпуску вина и одиннадцатое в мире.
Мужчина у стенда с вином - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Титов рассказал об участии российских вин в отраслевом конкурсе в США
12:05
Крупнейшей "винодельней" мира в текущем году может стать Италия, где, как ожидается, объем производства увеличится на 8% в годовом выражении и составит 47,4 миллиона гектолитров. Также это примерно на 2% выше среднего пятилетнего показателя. Такой результат знаменует собой продолжающееся восстановление после исключительно низких объемов, зафиксированных в 2023 году. Этому способствуют благоприятные погодные условия: мягкая весна, сбалансированное количество осадков и в целом не слишком жаркое лето.
По прогнозу организации, производство во Франции второй год подряд останется на историческом минимуме - в этом году сократится еще на 1%, достигнув 35,9 миллиона гектолитров. Испания останется третьим по величине производителем вина с прогнозируемым объемом производства 29,4 миллиона гектолитров против 31,1 миллиона годом ранее.
Четвертыми, как ожидают в OIV, будут США, где ожидается рост производства на 3%, до 21,7 миллиона гектолитров. Пятерку замкнет Австралия с прогнозным ростом на 11%, до 11,6 миллиона гектолитров.
В топ-10 мировых производителей также могут войти Аргентина (10,7 миллиона гектолитров), ЮАР (10,2 миллиона гектолитров), Чили (8,4 миллиона гектолитров), Германия (7,3 миллиона гектолитров) и Португалия (6,2 миллиона гектолитров).
Бутылки вина на конвейере - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
ОIV прогнозирует рост производства вина в мире после двух лет спада
11:51
 
БизнесРОССИЯИТАЛИЯФРАНЦИЯИСПАНИЯвинороссийское виноЕВРОПАвинодельческая продукциявиноделие
 
 
Заголовок открываемого материала