Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина

Россия по итогам года займёт шестое место в Европе и 11-е в мире по выпуску вина
Ручная уборка винограда на сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам текущего года произведет 5,1 миллиона гектолитров вина и останется шестой в Европе и одиннадцатой в мире по его выпуску, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Аналитики ожидают, что по итогам текущего года российские виноделы, как и годом ранее, выпустят 5,1 миллиона гектолитров. Этого будет достаточно, чтобы "остаться вблизи рекордных уровней". Если прогноз реализуется, то Россия сохранит шестое место среди европейских стран по выпуску вина и одиннадцатое в мире.
Крупнейшей "винодельней" мира в текущем году может стать Италия, где, как ожидается, объем производства увеличится на 8% в годовом выражении и составит 47,4 миллиона гектолитров. Также это примерно на 2% выше среднего пятилетнего показателя. Такой результат знаменует собой продолжающееся восстановление после исключительно низких объемов, зафиксированных в 2023 году. Этому способствуют благоприятные погодные условия: мягкая весна, сбалансированное количество осадков и в целом не слишком жаркое лето.
По прогнозу организации, производство во Франции второй год подряд останется на историческом минимуме - в этом году сократится еще на 1%, достигнув 35,9 миллиона гектолитров. Испания останется третьим по величине производителем вина с прогнозируемым объемом производства 29,4 миллиона гектолитров против 31,1 миллиона годом ранее.
В топ-10 мировых производителей также могут войти Аргентина (10,7 миллиона гектолитров), ЮАР (10,2 миллиона гектолитров), Чили (8,4 миллиона гектолитров), Германия (7,3 миллиона гектолитров) и Португалия (6,2 миллиона гектолитров).