Киселев призвал повысить долю отечественного вина на рынке до 80%

2025-11-12T19:03+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума. "Если мы сейчас занимаем, российские вина, 63% с половиной отечественного рынка вина - я надеюсь, что мы должны занимать так, как и во Франции, больше 80% французского вина, как в Италии - то же самое. Поэтому нам есть куда стремиться. Наше вино будет становиться более качественным, более выдержанным и старым, потому что сейчас там еще пять лет или сколько нужно пройти, и это уже будут 10-15-летние вина", - сказал Киселев. "Так что я думаю, что у нас светлое здесь абсолютно будущее в этой отрасли. Это, наверное, самая быстро развивающаяся отрасль внутри сельского хозяйства. Вот сейчас виноделие - это просто гордость страны, гордость России", - добавил он. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.

