Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киселев призвал повысить долю отечественного вина на рынке до 80% - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/vino-864477154.html
Киселев призвал повысить долю отечественного вина на рынке до 80%
Киселев призвал повысить долю отечественного вина на рынке до 80% - 12.11.2025, ПРАЙМ
Киселев призвал повысить долю отечественного вина на рынке до 80%
Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T19:03+0300
2025-11-12T19:03+0300
бизнес
россия
франция
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/84310/18/843101873_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_35586ed99f6cc1b6c99880783760c78e.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума. "Если мы сейчас занимаем, российские вина, 63% с половиной отечественного рынка вина - я надеюсь, что мы должны занимать так, как и во Франции, больше 80% французского вина, как в Италии - то же самое. Поэтому нам есть куда стремиться. Наше вино будет становиться более качественным, более выдержанным и старым, потому что сейчас там еще пять лет или сколько нужно пройти, и это уже будут 10-15-летние вина", - сказал Киселев. "Так что я думаю, что у нас светлое здесь абсолютно будущее в этой отрасли. Это, наверное, самая быстро развивающаяся отрасль внутри сельского хозяйства. Вот сейчас виноделие - это просто гордость страны, гордость России", - добавил он. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
https://1prime.ru/20251112/vino-864453150.html
франция
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84310/18/843101873_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_1e2ff3a9edc45c2e4d213d034ad1a9cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, франция, италия
Бизнес, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ
19:03 12.11.2025
 
Киселев призвал повысить долю отечественного вина на рынке до 80%

Киселев: доля своего вина на рынке РФ должна вырасти до 80% с нынешних 63,5%

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Дмитрий Киселев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Доля отечественного вина на российском рынке должна быть более 80% против 63,5% сейчас - нам есть куда стремиться, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.
"Если мы сейчас занимаем, российские вина, 63% с половиной отечественного рынка вина - я надеюсь, что мы должны занимать так, как и во Франции, больше 80% французского вина, как в Италии - то же самое. Поэтому нам есть куда стремиться. Наше вино будет становиться более качественным, более выдержанным и старым, потому что сейчас там еще пять лет или сколько нужно пройти, и это уже будут 10-15-летние вина", - сказал Киселев.
"Так что я думаю, что у нас светлое здесь абсолютно будущее в этой отрасли. Это, наверное, самая быстро развивающаяся отрасль внутри сельского хозяйства. Вот сейчас виноделие - это просто гордость страны, гордость России", - добавил он.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
Ручная уборка винограда на сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина
12:19
 
БизнесРОССИЯФРАНЦИЯИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала