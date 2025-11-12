АВВР поддержала идею разрешить онлайн-торговлю вином в России

https://1prime.ru/20251112/vino-864477464.html

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) поддерживает идею разрешить онлайн-торговлю вином в России, надо идти по этому пути смелее, заявил журналистам член правления ассоциации Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума. "Мы давно этого ждем. Мы за онлайн-торговлю", - сказал Киселев. Он напомнил, что онлайн-продажа алкоголя уже есть во многих странах мира. "Так что надо идти по этому пути смелее", - считает член правления АВВР. По его словам, онлайн-торговля поддержит отрасль и людей, которые работают на земле. "Мы все время забываем, что вино - это результат крестьянского труда, крестьянского такого благородного сельскохозяйственного цикла, который не прерывался никогда - и на периоды войн, эпидемий, стихийных бедствий. Это крестьянский труд", - отметил Киселев. Он также согласился с тем, что онлайн-торговля поддержит малые винодельни. "Конечно, они же не могут войти в сети, в торговлю. Для них это недостижимая мечта, а вот эта онлайн-торговля, она, конечно, поможет им очень", - подчеркнул Киселев. Минфин еще несколько лет назад подготовил законопроект для проведения эксперимента по дистанционной продаже российского вина. Однако в правительстве возникли разногласия – Минздрав и Роспотребнадзор выступают против онлайн-продаж любого алкоголя. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

