В АВВР заявили, что российское вино лучше иностранного - 12.11.2025, ПРАЙМ
В АВВР заявили, что российское вино лучше иностранного
В АВВР заявили, что российское вино лучше иностранного - 12.11.2025, ПРАЙМ
В АВВР заявили, что российское вино лучше иностранного
Российское вино лучше, чем иностранное - на это указывают опросы россиян, потребители выбирают его чаще, заявил журналистам член правления Ассоциации... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T22:00+0300
2025-11-12T22:00+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российское вино лучше, чем иностранное - на это указывают опросы россиян, потребители выбирают его чаще, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума. "Сейчас российское вино, по признанию россиян, по опросам лучше, чем иностранное. Они выбирают его чаще", - сказал Киселев. По его словам, это связано, в частности, с тем, что сейчас вино делается из настоящего винограда российского происхождения. Законом запрещены варварские методы виноделия с добавлением сахара, красителей, ароматизаторов и всего прочего, напомнил Киселев. Российское вино здоровее, свежее и интереснее, подчеркнул он. "И государство оказывает большую поддержку виноградарям и виноделам. У нас растет площадь виноградников, у нас примерно 114 тысяч гектаров виноградников", - добавил Киселев, напомнив, что ранее было разработано территориальное деление виноградопригодных земель и приняты дополнительные стандарты качества для них. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
22:00 12.11.2025
 
В АВВР заявили, что российское вино лучше иностранного

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российское вино лучше, чем иностранное - на это указывают опросы россиян, потребители выбирают его чаще, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.
"Сейчас российское вино, по признанию россиян, по опросам лучше, чем иностранное. Они выбирают его чаще", - сказал Киселев.
По его словам, это связано, в частности, с тем, что сейчас вино делается из настоящего винограда российского происхождения. Законом запрещены варварские методы виноделия с добавлением сахара, красителей, ароматизаторов и всего прочего, напомнил Киселев. Российское вино здоровее, свежее и интереснее, подчеркнул он.
"И государство оказывает большую поддержку виноградарям и виноделам. У нас растет площадь виноградников, у нас примерно 114 тысяч гектаров виноградников", - добавил Киселев, напомнив, что ранее было разработано территориальное деление виноградопригодных земель и приняты дополнительные стандарты качества для них.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина
