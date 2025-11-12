https://1prime.ru/20251112/vino-864481596.html

В АВВР заявили, что российское вино лучше иностранного

В АВВР заявили, что российское вино лучше иностранного

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российское вино лучше, чем иностранное - на это указывают опросы россиян, потребители выбирают его чаще, заявил журналистам член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума. "Сейчас российское вино, по признанию россиян, по опросам лучше, чем иностранное. Они выбирают его чаще", - сказал Киселев. По его словам, это связано, в частности, с тем, что сейчас вино делается из настоящего винограда российского происхождения. Законом запрещены варварские методы виноделия с добавлением сахара, красителей, ароматизаторов и всего прочего, напомнил Киселев. Российское вино здоровее, свежее и интереснее, подчеркнул он. "И государство оказывает большую поддержку виноградарям и виноделам. У нас растет площадь виноградников, у нас примерно 114 тысяч гектаров виноградников", - добавил Киселев, напомнив, что ранее было разработано территориальное деление виноградопригодных земель и приняты дополнительные стандарты качества для них. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

