Киселев оценил ситуацию в российском виноделии - 12.11.2025
Киселев оценил ситуацию в российском виноделии
2025-11-12T15:34+0300
2025-11-12T15:34+0300
экономика
бизнес
россия
рф
вино
российское вино
дмитрий киселев
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская винодельческая отрасль в текущем году находится в качественно иной реальности, чем это было шесть лет назад, до принятия закона о виноградарстве и виноделии, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума. "Вообще, сегодня, в 2025 году, можно смело сказать, что отрасль российского виноделия находится в совершенно качественно иной реальности, нежели это было еще шесть лет назад, до принятия 468-го закона, закона о виноградарстве и виноделии в России", - сказал Киселев. Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в России" был принят в конце 2019 года, вступил в силу в середине 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит основные понятия и требования к винной продукции и ее производству в РФ. В числе прочего закон ввел понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
бизнес, россия, рф, вино, российское вино, дмитрий киселев
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, вино, российское вино, Дмитрий Киселев
15:34 12.11.2025
 
Киселев оценил ситуацию в российском виноделии

Киселев: винодельческая отрасль России находится в качественно иной реальности

Председатель Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
Председатель Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская винодельческая отрасль в текущем году находится в качественно иной реальности, чем это было шесть лет назад, до принятия закона о виноградарстве и виноделии, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.
"Вообще, сегодня, в 2025 году, можно смело сказать, что отрасль российского виноделия находится в совершенно качественно иной реальности, нежели это было еще шесть лет назад, до принятия 468-го закона, закона о виноградарстве и виноделии в России", - сказал Киселев.
Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в России" был принят в конце 2019 года, вступил в силу в середине 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит основные понятия и требования к винной продукции и ее производству в РФ. В числе прочего закон ввел понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ручная уборка винограда на сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина
12:19
 
