Вучич предупредил, что страны Европы активно готовятся к войне с Россией

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны усиливают свою военную мощь и предпринимают активные шаги к подготовке к войне с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV. "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной", — сообщил он.Президент отметил, что в сложившейся международной ситуации Белград вынужден акцентировать внимание на усилении собственной обороны."Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — добавил Вучич.За последние годы Россия наблюдает беспрецедентную военную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это направлено на сдерживание агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности к диалогу с НАТО, однако на принципах равноправия, при этом ставя условие, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

