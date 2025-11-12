Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич предупредил, что страны Европы активно готовятся к войне с Россией - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/voyna-864440519.html
Вучич предупредил, что страны Европы активно готовятся к войне с Россией
Вучич предупредил, что страны Европы активно готовятся к войне с Россией - 12.11.2025, ПРАЙМ
Вучич предупредил, что страны Европы активно готовятся к войне с Россией
Европейские страны усиливают свою военную мощь и предпринимают активные шаги к подготовке к войне с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T05:11+0300
2025-11-12T05:11+0300
общество
россия
европа
александр вучич
нато
сербия
белград
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859995712_0:31:2836:1626_1920x0_80_0_0_5c419c58ca750141f42aa8345a61d439.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны усиливают свою военную мощь и предпринимают активные шаги к подготовке к войне с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV. "По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной", — сообщил он.Президент отметил, что в сложившейся международной ситуации Белград вынужден акцентировать внимание на усилении собственной обороны."Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — добавил Вучич.За последние годы Россия наблюдает беспрецедентную военную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это направлено на сдерживание агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности к диалогу с НАТО, однако на принципах равноправия, при этом ставя условие, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251015/serbiya--863533523.html
https://1prime.ru/20251105/evropa-864272688.html
европа
сербия
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859995712_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_4467e754cffda90442804e1f09fd54db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, европа, александр вучич, нато, сербия, белград
Общество , РОССИЯ, ЕВРОПА, Александр Вучич, НАТО, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД
05:11 12.11.2025
 
Вучич предупредил, что страны Европы активно готовятся к войне с Россией

Президент Сербии Вучич поделился планами стран Европы по войне с Россией

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны усиливают свою военную мощь и предпринимают активные шаги к подготовке к войне с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV.
"По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной", — сообщил он.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям против России
15 октября, 11:44
Президент отметил, что в сложившейся международной ситуации Белград вынужден акцентировать внимание на усилении собственной обороны.
"Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — добавил Вучич.
За последние годы Россия наблюдает беспрецедентную военную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это направлено на сдерживание агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности к диалогу с НАТО, однако на принципах равноправия, при этом ставя условие, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
"Словно мир гарантирован". В Европе испугались последствий войны с Россией
5 ноября, 23:34
 
ОбществоРОССИЯЕВРОПААлександр ВучичНАТОСЕРБИЯБЕЛГРАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала