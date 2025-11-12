"Важный месяц". Россиян призвали проверить пенсионную выписку в ноябре

https://1prime.ru/20251112/vypiska-864422480.html

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета нужно постоянно, но особенно важно сделать это в ноябре, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Она указала, что каждому важно проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, так называемую пенсионную выписку. В ней содержатся все основные данные, влияющие на размер пенсии, в том числе будущей.В пенсионной выписке отображается размер индивидуального пенсионного коэффициента застрахованного лица, его общий страховой стаж, нестраховые периоды, которые также влияют на размер пенсии, например, период осуществления ухода за ребенком, период службы в армии, стаж работы до 1991 года, который, в свою очередь, дополнительно увеличивает размер пенсии, размер страховых взносов, уплаченных работодателем из заработной платы на формирование страховой пенсии.Отображается в выписке и соотношение заработной платы пенсионера к заработной плате по стране до 2002 года, чем выше такое соотношение, тем больше размер пенсии. Однако есть максимальный размер такого соотношения."Если не все данные отображены, например, не все периоды учтены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, необходимо подать заявление о корректировке сведений, предоставив в случае необходимости недостающие документы", - советует она.После корректировки сведений пенсия может быть увеличена и произведена выплата недополученной пенсии за предшествующее время лицам, которым пенсия уже назначена. Перерасчет пенсии и выплата недополученной части затронет весь период, с которого установлена страховая пенсия.Также в выписке содержатся сведения о средствах пенсионных накоплений, из которых формируется накопительная пенсия. Эти средства формировались в период времени с 2002 года до 2014 включительно. Перечисленные средства пенсионных накоплений инвестируются и результат такого инвестирования отображается в пенсионной выписке.Если результат инвестирования не устраивает, можно подать заявление о переводе этих средств в другой пенсионный фонд. Это может быть государственный пенсионный фонд или любой негосударственный. Заявление подается застрахованным лицом в Социальный фонд не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором должно быть удовлетворено заявление застрахованного лица о переходе.Иными словами, ноябрь – оптимальное время, чтобы подвести итоги инвестирования и поменять НПФ, если возникла необходимость. В декабре это тоже возможно, но делать все придется в спешке и предновогодней суете, указала юрист."Один раз в пять лет результат инвестирования закрепляется и после фиксирования инвестиционного дохода перевести накопления можно без потери этих средств. Перевод может быть и досрочным, но тогда средства будут переведены без учета дохода, полученного за последние годы. Размер денежных средств, который возможно потерять при досрочном переводе, также указан в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета", - заключила Ноженко.

