Яндекс хочет отсудить бренд "Go" у транспортной компании

Яндекс хочет отсудить бренд "Go" у транспортной компании

2025-11-12T18:31+0300

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Компания "Яндекс" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков со словесным элементом "Go", принадлежащих петербургской транспортной компании ООО "Везу", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Бренды ответчика были зарегистрированы в 2016 и 2017 годах. Они распространяются на многочисленные товары одного класса, включая сигнальные аварийные устройства, устройства для автоматического управления транспортными средствами, и такие услуги двух классов, такие как прокат автомобилей, организация путешествий, консультации в области информационной безопасности и многое другое. По мнению истца ООО "Яндекс", ответчик свои товарные знаки не использует. Иск поступил в суд 30 октября, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 15 декабря. Под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение истца, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и т.п. Группа компаний "Везу" осуществляет внутрироссийские и международные перевозки грузов, для чего используются различные виды грузового транспорта, сообщает ее сайт. Кроме того, предприятие занимается пассажирскими перевозками и доставкой товаров.

