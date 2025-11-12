Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Яндекс хочет отсудить бренд "Go" у транспортной компании - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/yandeks-864475415.html
Яндекс хочет отсудить бренд "Go" у транспортной компании
Яндекс хочет отсудить бренд "Go" у транспортной компании - 12.11.2025, ПРАЙМ
Яндекс хочет отсудить бренд "Go" у транспортной компании
Компания "Яндекс" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков со словесным элементом "Go", принадлежащих... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T18:31+0300
2025-11-12T18:31+0300
бизнес
россия
яндекс
везет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860296471_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_e3ebf8ad6499e3f107f81a12afd3016b.jpg
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Компания "Яндекс" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков со словесным элементом "Go", принадлежащих петербургской транспортной компании ООО "Везу", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Бренды ответчика были зарегистрированы в 2016 и 2017 годах. Они распространяются на многочисленные товары одного класса, включая сигнальные аварийные устройства, устройства для автоматического управления транспортными средствами, и такие услуги двух классов, такие как прокат автомобилей, организация путешествий, консультации в области информационной безопасности и многое другое. По мнению истца ООО "Яндекс", ответчик свои товарные знаки не использует. Иск поступил в суд 30 октября, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 15 декабря. Под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение истца, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и т.п. Группа компаний "Везу" осуществляет внутрироссийские и международные перевозки грузов, для чего используются различные виды грузового транспорта, сообщает ее сайт. Кроме того, предприятие занимается пассажирскими перевозками и доставкой товаров.
https://1prime.ru/20251021/sud-863770532.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860296471_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_f864399f2558136ddf6957ddbdd0b5b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, яндекс, везет
Бизнес, РОССИЯ, Яндекс, Везет
18:31 12.11.2025
 
Яндекс хочет отсудить бренд "Go" у транспортной компании

"Яндекс" хочет отсудить бренд "Go" у петербургской транспортной компании ООО "Везу"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Компания "Яндекс" просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков со словесным элементом "Go", принадлежащих петербургской транспортной компании ООО "Везу", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Бренды ответчика были зарегистрированы в 2016 и 2017 годах. Они распространяются на многочисленные товары одного класса, включая сигнальные аварийные устройства, устройства для автоматического управления транспортными средствами, и такие услуги двух классов, такие как прокат автомобилей, организация путешествий, консультации в области информационной безопасности и многое другое.
По мнению истца ООО "Яндекс", ответчик свои товарные знаки не использует.
Иск поступил в суд 30 октября, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 15 декабря.
Под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение истца, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и т.п.
Группа компаний "Везу" осуществляет внутрироссийские и международные перевозки грузов, для чего используются различные виды грузового транспорта, сообщает ее сайт. Кроме того, предприятие занимается пассажирскими перевозками и доставкой товаров.
Верховный суд России. - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Верховный суд отклонил жалобу "Яндекса" в споре с налоговой
21 октября, 14:49
 
БизнесРОССИЯЯндексВезет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала