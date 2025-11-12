https://1prime.ru/20251112/zabajkale-864439810.html

Запрет майнинга криптовалют возобновляется в двух регионах

2025-11-12T04:36+0300

2025-11-12T04:36+0300

2025-11-12T05:00+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют возобновляется с 15 ноября в отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, выяснило РИА Новости, изучив нормативную базу. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный. В Забайкальском крае и Бурятии тоже хотели запретить майнинг полностью - этот обсуждалось на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но вопрос был на время отложен.

