Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251112/zaluzhnyy-864439882.html
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике - 12.11.2025, ПРАЙМ
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике
Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не представляет собой значимую фигуру на политической арене, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T04:43+0300
2025-11-12T04:44+0300
политика
украина
всу
валерий залужный
лондон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не представляет собой значимую фигуру на политической арене, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов. "Залужный — мясник, классический премьер-генерал, который вместе с (действующим главкомом ВСУ Александром. — Прим. ред.) Сырским отвечал за приведение ВСУ к стандартам НАТО с 2014 года. Он мясник, он не очень умный парень. Но отчаяние — это такая вещь, что его снова превозносят идиоты из западных СМИ как какую-то жизнеспособную фигуру. На самом деле нужно быть полным идиотом, чтобы назвать контрнаступление ВСУ 2023 года, к которому приложил руку Залужный, успешным. Они потеряли там почти 200 тысяч человек", — отметил аналитик.Мартьянов также отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ несет ответственность за гибель многих тысяч украинских военных, поскольку оказался абсолютно не эффективным с точки зрения стратегии и тактики.На прошлой неделе западные издания сообщили, что между Залужным и Сырским возник конфликт: Залужный обвинил нынешнего главу ВСУ в том, что войска не были своевременно выведены из ДНР, что привело к их окружению.
https://1prime.ru/20251006/zaluzhnyy-863201087.html
украина
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, валерий залужный, лондон, нато
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Валерий Залужный, ЛОНДОН, НАТО
04:43 12.11.2025 (обновлено: 04:44 12.11.2025)
 
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике

Аналитик Мартьянов: Залужный не представляет собой значимую фигуру в политике

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не представляет собой значимую фигуру на политической арене, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"Залужный — мясник, классический премьер-генерал, который вместе с (действующим главкомом ВСУ Александром. — Прим. ред.) Сырским отвечал за приведение ВСУ к стандартам НАТО с 2014 года. Он мясник, он не очень умный парень. Но отчаяние — это такая вещь, что его снова превозносят идиоты из западных СМИ как какую-то жизнеспособную фигуру. На самом деле нужно быть полным идиотом, чтобы назвать контрнаступление ВСУ 2023 года, к которому приложил руку Залужный, успешным. Они потеряли там почти 200 тысяч человек", — отметил аналитик.
Мартьянов также отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ несет ответственность за гибель многих тысяч украинских военных, поскольку оказался абсолютно не эффективным с точки зрения стратегии и тактики.
На прошлой неделе западные издания сообщили, что между Залужным и Сырским возник конфликт: Залужный обвинил нынешнего главу ВСУ в том, что войска не были своевременно выведены из ДНР, что привело к их окружению.
Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России
6 октября, 12:03
 
ПолитикаУКРАИНАВСУВалерий ЗалужныйЛОНДОННАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала