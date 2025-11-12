https://1prime.ru/20251112/zaluzhnyy-864439882.html

"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике

Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не представляет собой значимую фигуру на политической арене, такое мнение в эфире YouTube-канала...

политика

украина

всу

валерий залужный

лондон

нато

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не представляет собой значимую фигуру на политической арене, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов. "Залужный — мясник, классический премьер-генерал, который вместе с (действующим главкомом ВСУ Александром. — Прим. ред.) Сырским отвечал за приведение ВСУ к стандартам НАТО с 2014 года. Он мясник, он не очень умный парень. Но отчаяние — это такая вещь, что его снова превозносят идиоты из западных СМИ как какую-то жизнеспособную фигуру. На самом деле нужно быть полным идиотом, чтобы назвать контрнаступление ВСУ 2023 года, к которому приложил руку Залужный, успешным. Они потеряли там почти 200 тысяч человек", — отметил аналитик.Мартьянов также отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ несет ответственность за гибель многих тысяч украинских военных, поскольку оказался абсолютно не эффективным с точки зрения стратегии и тактики.На прошлой неделе западные издания сообщили, что между Залужным и Сырским возник конфликт: Залужный обвинил нынешнего главу ВСУ в том, что войска не были своевременно выведены из ДНР, что привело к их окружению.

