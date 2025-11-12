https://1prime.ru/20251112/zaluzhnyy-864439882.html
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике - 12.11.2025, ПРАЙМ
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике
Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не представляет собой значимую фигуру на политической арене, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T04:43+0300
2025-11-12T04:43+0300
2025-11-12T04:44+0300
политика
украина
всу
валерий залужный
лондон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не представляет собой значимую фигуру на политической арене, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов. "Залужный — мясник, классический премьер-генерал, который вместе с (действующим главкомом ВСУ Александром. — Прим. ред.) Сырским отвечал за приведение ВСУ к стандартам НАТО с 2014 года. Он мясник, он не очень умный парень. Но отчаяние — это такая вещь, что его снова превозносят идиоты из западных СМИ как какую-то жизнеспособную фигуру. На самом деле нужно быть полным идиотом, чтобы назвать контрнаступление ВСУ 2023 года, к которому приложил руку Залужный, успешным. Они потеряли там почти 200 тысяч человек", — отметил аналитик.Мартьянов также отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ несет ответственность за гибель многих тысяч украинских военных, поскольку оказался абсолютно не эффективным с точки зрения стратегии и тактики.На прошлой неделе западные издания сообщили, что между Залужным и Сырским возник конфликт: Залужный обвинил нынешнего главу ВСУ в том, что войска не были своевременно выведены из ДНР, что привело к их окружению.
https://1prime.ru/20251006/zaluzhnyy-863201087.html
украина
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, валерий залужный, лондон, нато
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Валерий Залужный, ЛОНДОН, НАТО
"Он мясник". В США сделали заявление о перспективном украинском политике
Аналитик Мартьянов: Залужный не представляет собой значимую фигуру в политике
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ.
Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не представляет собой значимую фигуру на политической арене, такое мнение в эфире
YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"Залужный — мясник, классический премьер-генерал, который вместе с (действующим главкомом ВСУ Александром. — Прим. ред.) Сырским отвечал за приведение ВСУ к стандартам НАТО с 2014 года. Он мясник, он не очень умный парень. Но отчаяние — это такая вещь, что его снова превозносят идиоты из западных СМИ как какую-то жизнеспособную фигуру. На самом деле нужно быть полным идиотом, чтобы назвать контрнаступление ВСУ 2023 года, к которому приложил руку Залужный, успешным. Они потеряли там почти 200 тысяч человек", — отметил аналитик.
Мартьянов также отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ несет ответственность за гибель многих тысяч украинских военных, поскольку оказался абсолютно не эффективным с точки зрения стратегии и тактики.
На прошлой неделе западные издания сообщили, что между Залужным и Сырским возник конфликт: Залужный обвинил нынешнего главу ВСУ в том, что войска не были своевременно выведены из ДНР, что привело к их окружению.
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление о России