"Зеленского уберут": Западные источники сообщили о текущей ситуации в Киеве

"Зеленского уберут": Западные источники сообщили о текущей ситуации в Киеве - 12.11.2025, ПРАЙМ

"Зеленского уберут": Западные источники сообщили о текущей ситуации в Киеве

2025-11-12T05:20+0300
На фоне ускоряющегося наступления российских вооруженных сил Владимир Зеленский отказывается признавать реальность, заявил британский военный аналитик Александр

общество

МОСКВА, 12 ноября — ПРАЙМ. На фоне ускоряющегося наступления российских вооруженных сил Владимир Зеленский отказывается признавать реальность, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Это беспрецедентный темп продвижения по сравнению с тем, что мы видели ранее во время конфликта. <…> Это полное отключение, тотальная оторванность от реальности. <…> В своей предыдущей работе я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским. Сейчас мы достигли той точки в конфликте, когда новости настолько плохи, что он даже не может больше говорить об этом или признаваться в этом", — сказал эксперт.Меркурис также указал на возможность смены лидера в киевском правительстве на фигуру, продолжавшую бы антироссийский курс."Но даже если Зеленского уберут, я все равно не верю, что это изменит какую-либо политическую позицию в Киеве. Я не думаю, что это заставит кого-либо в Киеве пойти на новые уступки русским. Потому что, на мой взгляд, после событий на Майдане 2014 года <…> вся политическая структура в Киеве была организована в чисто антироссийском русле".По данным Министерства обороны, за последние сутки российские силы завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, а также 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге, ДНР. В Димитрове военные подразделения продолжают наступательные операции в микрорайоне Восточный, на юге города и в направлении микрорайона Западный.

