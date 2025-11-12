В суде по делу о коррупции впервые прозвучало имя Зеленского
Зеленского впервые упомянули во время судебного заседания по делу о коррупции на Украине
Владимир Зеленский
Москва, 12 ноября – ПРАЙМ. Во время судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для одного из фигурантов коррупционного скандала на Украине, прозвучало имя Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua".
"Первое появление Зеленского на "пленках Миндича", которое подтверждает его контакт с бизнесменом по вопросам энергетики. На суде <…> прокурор САП сообщил, что президент звонил министру Галущенко после того, как Миндич отправил Зеленскому сообщение. <…> Также в САП заявили, что фигуранты дела о хищении средств в сфере энергетики обсуждали, кто и когда видел Зеленского, а также когда с ним в последний раз контактировали", — говорится в материале.
Издание также допускает вероятность присутствия голоса самого Зеленского на фрагментах аудиозаписей. Пока их содержание не обнародовано, но в будущем это может измениться, сообщается в тексте.
10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.