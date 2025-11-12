https://1prime.ru/20251112/zelenskiy-864472452.html

В суде по делу о коррупции впервые прозвучало имя Зеленского

В суде по делу о коррупции впервые прозвучало имя Зеленского - 12.11.2025, ПРАЙМ

В суде по делу о коррупции впервые прозвучало имя Зеленского

Во время судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для одного из фигурантов коррупционного скандала на Украине, прозвучало имя... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T17:37+0300

2025-11-12T17:37+0300

2025-11-12T17:37+0300

общество

мировая экономика

украина

москва

киев

владимир зеленский

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

Москва, 12 ноября – ПРАЙМ. Во время судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для одного из фигурантов коррупционного скандала на Украине, прозвучало имя Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua". "Первое появление Зеленского на "пленках Миндича", которое подтверждает его контакт с бизнесменом по вопросам энергетики. На суде <…> прокурор САП сообщил, что президент звонил министру Галущенко после того, как Миндич отправил Зеленскому сообщение. <…> Также в САП заявили, что фигуранты дела о хищении средств в сфере энергетики обсуждали, кто и когда видел Зеленского, а также когда с ним в последний раз контактировали", — говорится в материале.Издание также допускает вероятность присутствия голоса самого Зеленского на фрагментах аудиозаписей. Пока их содержание не обнародовано, но в будущем это может измениться, сообщается в тексте.10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.

https://1prime.ru/20251111/zayavlenie-864421370.html

https://1prime.ru/20251111/vlast-864436872.html

украина

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, москва, киев, владимир зеленский, набу