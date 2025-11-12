Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высказались о Зеленском из-за подготовки провокации с МиГ-31 - 12.11.2025
На Западе высказались о Зеленском из-за подготовки провокации с МиГ-31
На Западе высказались о Зеленском из-за подготовки провокации с МиГ-31 - 12.11.2025, ПРАЙМ
На Западе высказались о Зеленском из-за подготовки провокации с МиГ-31
Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть НАТО в конфликт на Украине через провокационные действия, заявил член финской национально-консервативной партии | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:48+0300
2025-11-12T17:51+0300
МОСКВА, 12 ноя —ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть НАТО в конфликт на Украине через провокационные действия, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.Таким образом политик прокомментировал информацию о том, что киевский режим при содействии Великобритании пытался убедить российских пилотов угнать российский МиГ-31 с "Кинжалом", чтобы в последствии его сбили над базой Альянса в Румынии."Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но теперь и напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями", — написал он.Мема отметил, что действия Зеленского становятся все более рискованными и могут вызвать серьезный военно-политический кризис.Ранее во вторник ФСБ России заявила о предотвращении операции украинской военной разведки с участием британских кураторов, направленной на угон российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". По информации ведомства, представители украинской разведки пытались завербовать российских пилотов, предлагая им три миллиона долларов за выполнение задачи. Планировалось, что угнанный самолет направят в зону расположения крупнейшей авиабазы НАТО на юго-востоке Европы, в румынской Констанце, где его бы сбили.
17:48 12.11.2025 (обновлено: 17:51 12.11.2025)
 
На Западе высказались о Зеленском из-за подготовки провокации с МиГ-31

Мема: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт при помощи провокаций

МОСКВА, 12 ноя —ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть НАТО в конфликт на Украине через провокационные действия, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Таким образом политик прокомментировал информацию о том, что киевский режим при содействии Великобритании пытался убедить российских пилотов угнать российский МиГ-31 с "Кинжалом", чтобы в последствии его сбили над базой Альянса в Румынии.
"Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но теперь и напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями", — написал он.
Мема отметил, что действия Зеленского становятся все более рискованными и могут вызвать серьезный военно-политический кризис.
Ранее во вторник ФСБ России заявила о предотвращении операции украинской военной разведки с участием британских кураторов, направленной на угон российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". По информации ведомства, представители украинской разведки пытались завербовать российских пилотов, предлагая им три миллиона долларов за выполнение задачи. Планировалось, что угнанный самолет направят в зону расположения крупнейшей авиабазы НАТО на юго-востоке Европы, в румынской Констанце, где его бы сбили.
Общество Мировая экономика ЗАПАД УКРАИНА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Владимир Зеленский НАТО ФСБ
 
 
