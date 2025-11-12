https://1prime.ru/20251112/zelenskiy-864473098.html

На Западе высказались о Зеленском из-за подготовки провокации с МиГ-31

2025-11-12T17:48+0300

общество

мировая экономика

запад

украина

великобритания

владимир зеленский

нато

фсб

МОСКВА, 12 ноя —ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть НАТО в конфликт на Украине через провокационные действия, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.Таким образом политик прокомментировал информацию о том, что киевский режим при содействии Великобритании пытался убедить российских пилотов угнать российский МиГ-31 с "Кинжалом", чтобы в последствии его сбили над базой Альянса в Румынии."Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но теперь и напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями", — написал он.Мема отметил, что действия Зеленского становятся все более рискованными и могут вызвать серьезный военно-политический кризис.Ранее во вторник ФСБ России заявила о предотвращении операции украинской военной разведки с участием британских кураторов, направленной на угон российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". По информации ведомства, представители украинской разведки пытались завербовать российских пилотов, предлагая им три миллиона долларов за выполнение задачи. Планировалось, что угнанный самолет направят в зону расположения крупнейшей авиабазы НАТО на юго-востоке Европы, в румынской Констанце, где его бы сбили.

запад

украина

великобритания

2025

Новости

общество , мировая экономика, запад, украина, великобритания, владимир зеленский, нато, фсб