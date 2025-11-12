Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде обратились с призывом к ФБР из-за скандала с Зеленским - 12.11.2025
В Раде обратились с призывом к ФБР из-за скандала с Зеленским
В Раде обратились с призывом к ФБР из-за скандала с Зеленским - 12.11.2025, ПРАЙМ
В Раде обратились с призывом к ФБР из-за скандала с Зеленским
Федеральному бюро расследований США стоит арестовать Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в украинском правительстве, заявил депутат Верховной... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:54+0300
2025-11-12T17:55+0300
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральному бюро расследований США стоит арестовать Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в украинском правительстве, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Справедливым и символичным было бы, если бы ФБР арестовало Зеленского прямо в его офисе. Такой шаг стал бы реальным продвижением позиции Дональда Трампа &lt;…&gt;", — написал он.Политик отметил, что это стало бы сигналом для мира и показало бы приверженность США защите свои интересов.10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
17:54 12.11.2025 (обновлено: 17:55 12.11.2025)
 
В Раде обратились с призывом к ФБР из-за скандала с Зеленским

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральному бюро расследований США стоит арестовать Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в украинском правительстве, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Справедливым и символичным было бы, если бы ФБР арестовало Зеленского прямо в его офисе. Такой шаг стал бы реальным продвижением позиции Дональда Трампа <…>", — написал он.
Политик отметил, что это стало бы сигналом для мира и показало бы приверженность США защите свои интересов.
10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
