В Раде обратились с призывом к ФБР из-за скандала с Зеленским

2025-11-12T17:54+0300

2025-11-12T17:54+0300

2025-11-12T17:55+0300

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральному бюро расследований США стоит арестовать Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала в украинском правительстве, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Справедливым и символичным было бы, если бы ФБР арестовало Зеленского прямо в его офисе. Такой шаг стал бы реальным продвижением позиции Дональда Трампа <…>", — написал он.Политик отметил, что это стало бы сигналом для мира и показало бы приверженность США защите свои интересов.10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.

