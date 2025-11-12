Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/zerno-864451954.html
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян - 12.11.2025, ПРАЙМ
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T11:54+0300
2025-11-12T11:54+0300
россия
армения
киев
украина
никол пашинян
ес
свр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860849753_0:78:2526:1499_1920x0_80_0_0_f75822a69809e827d49640b5b60a39f7.jpg
ЕРЕВАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян. Ранее в среду в СВР России заявили, что Армения из политических соображений хочет помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины за счет денег Евросоюза. Но страны ЕС из-за стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты, а Брюссель не дает расплатиться за украинское зерно замороженными российскими активами, отмечает СВР. "Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность", - заявил Пашинян, комментируя заявление российской спецслужбы.
армения
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860849753_213:0:2314:1576_1920x0_80_0_0_3b59e8b263bc9b0e96744a7856ce3b18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, киев, украина, никол пашинян, ес, свр
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Киев, УКРАИНА, Никол Пашинян, ЕС, СВР
11:54 12.11.2025
 
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян

Пашинян: Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
Ранее в среду в СВР России заявили, что Армения из политических соображений хочет помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины за счет денег Евросоюза. Но страны ЕС из-за стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты, а Брюссель не дает расплатиться за украинское зерно замороженными российскими активами, отмечает СВР.
"Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность", - заявил Пашинян, комментируя заявление российской спецслужбы.
 
РОССИЯАРМЕНИЯКиевУКРАИНАНикол ПашинянЕССВР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала