Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян

Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян

2025-11-12T11:54+0300

ЕРЕВАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян. Ранее в среду в СВР России заявили, что Армения из политических соображений хочет помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины за счет денег Евросоюза. Но страны ЕС из-за стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты, а Брюссель не дает расплатиться за украинское зерно замороженными российскими активами, отмечает СВР. "Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность", - заявил Пашинян, комментируя заявление российской спецслужбы.

