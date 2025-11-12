https://1prime.ru/20251112/zoloto-864480147.html

Цена на золото поднялась выше 4200 долларов

Цена на золото поднялась выше 4200 долларов - 12.11.2025, ПРАЙМ

Цена на золото поднялась выше 4200 долларов

Биржевая цена на золото растет на 2%, впервые с конца октября поднялась выше 4200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T20:58+0300

2025-11-12T20:58+0300

2025-11-12T20:58+0300

рынок

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/40/762774075_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_b59009b23d8aabfae34e4b5a4fd609be.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет на 2%, впервые с конца октября поднялась выше 4200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 83,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,01% - до 4 199,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 21 октября поднимался выше отметки в 4200 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 19.37 мск дорожал на 4,68% - до 53,12 доллара за унцию."Золото удерживает свой ценовой рост на фоне того, как Палата представителей сегодня голосует за завершение шатдауна. Последние колебания на рынке показывают, что если при голосовании возникнут проблемы, например, задержка или разногласия, то и акции, и драгоценные металлы могут быстро упасть в цене", - приводит агентство Рейтер мнение независимого трейдера Тая Вонга (Tai Wong).В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.

https://1prime.ru/20251110/zoloto-864384260.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, comex