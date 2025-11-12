Цена на золото поднялась выше 4200 долларов

https://1prime.ru/20251112/zoloto-864480147.html
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет на 2%, впервые с конца октября поднялась выше 4200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 83,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,01% - до 4 199,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 21 октября поднимался выше отметки в 4200 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро на 19.37 мск дорожал на 4,68% - до 53,12 доллара за унцию."Золото удерживает свой ценовой рост на фоне того, как Палата представителей сегодня голосует за завершение шатдауна. Последние колебания на рынке показывают, что если при голосовании возникнут проблемы, например, задержка или разногласия, то и акции, и драгоценные металлы могут быстро упасть в цене", - приводит агентство Рейтер мнение независимого трейдера Тая Вонга (Tai Wong).В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
