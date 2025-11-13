Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после 30-минутной приостановки - 13.11.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после 30-минутной приостановки
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после 30-минутной приостановки - 13.11.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после 30-минутной приостановки
Брюссельский международный аэропорт Завентем постепенно возобновляет работу после примерно 30-минутной приостановки из-за налёта беспилотников, сообщает газета... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T02:29+0300
2025-11-13T02:29+0300
бизнес
экономика
бельгия
брюссель
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864487151.jpg?1762990175
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Брюссельский международный аэропорт Завентем постепенно возобновляет работу после примерно 30-минутной приостановки из-за налёта беспилотников, сообщает газета Libre. "Если воздушное сообщение было приостановлено на начальном этапе, оно постепенно возобновляется последние 30 минут", - сказано в публикации. Количество и тип дронов не сообщается. С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит. Глава МО Бельгии Тео Франкен ноября впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств. Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население Бельгии все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, об этом свидетельствуют оправдания главы МО страны Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы из-за ситуации с дронами.
бельгия
брюссель
москва
бельгия, брюссель, москва
Бизнес, Экономика, БЕЛЬГИЯ, Брюссель, МОСКВА
02:29 13.11.2025
 
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после 30-минутной приостановки

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после приостановки из-за дронов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Брюссельский международный аэропорт Завентем постепенно возобновляет работу после примерно 30-минутной приостановки из-за налёта беспилотников, сообщает газета Libre.
"Если воздушное сообщение было приостановлено на начальном этапе, оно постепенно возобновляется последние 30 минут", - сказано в публикации.
Количество и тип дронов не сообщается.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
Глава МО Бельгии Тео Франкен ноября впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств.
Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население Бельгии все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, об этом свидетельствуют оправдания главы МО страны Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы из-за ситуации с дронами.
 
