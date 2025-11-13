https://1prime.ru/20251113/aeroport-864487151.html

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после 30-минутной приостановки

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после 30-минутной приостановки - 13.11.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Брюсселя возобновил работу после 30-минутной приостановки

Брюссельский международный аэропорт Завентем постепенно возобновляет работу после примерно 30-минутной приостановки из-за налёта беспилотников, сообщает газета... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T02:29+0300

2025-11-13T02:29+0300

2025-11-13T02:29+0300

бизнес

экономика

бельгия

брюссель

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864487151.jpg?1762990175

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Брюссельский международный аэропорт Завентем постепенно возобновляет работу после примерно 30-минутной приостановки из-за налёта беспилотников, сообщает газета Libre. "Если воздушное сообщение было приостановлено на начальном этапе, оно постепенно возобновляется последние 30 минут", - сказано в публикации. Количество и тип дронов не сообщается. С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит. Глава МО Бельгии Тео Франкен ноября впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств. Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население Бельгии все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, об этом свидетельствуют оправдания главы МО страны Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы из-за ситуации с дронами.

бельгия

брюссель

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, бельгия, брюссель, москва