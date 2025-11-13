https://1prime.ru/20251113/aes-864485168.html
На Запорожской АЭС круглосуточно ведется мониторинг радиационной обстановки
2025-11-13T00:19+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ круглосуточно ведут мониторинг обстановки на Запорожской АЭС, радиационный фон там соответствует естественным значениям, а химически и биологически опасные факторы не выявлены, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.
В четверг отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.
"Подразделения войск РХБЗ выполняют задачи на ядерном объекте на постоянной основе. На станции в готовности к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций находится наш сводный отряд. Помимо основных задач, совместно с представителями МАГАТЭ он осуществляет мониторинг радиационной обстановки на территории станции", - сказал Ртищев в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, специалисты войск РХБЗ проводят отбор и анализ проб почвы и воды как на территории станции, так и на социально значимых объектах города Энергодара.
"Мониторинг обстановки производится круглосуточно, по данным мониторинга, радиационный фон соответствует естественным значениям, химически и биологически опасные факторы не выявлены", - отметил Ртищев.
Подразделения регулярно проводят тренировки и в полном объёме готовы к немедленному реагированию и локализации возможных аварийных ситуаций, добавил он.
