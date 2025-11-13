Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно повышается в основную торговую сессию - 13.11.2025
Российский рынок акций умеренно повышается в основную торговую сессию
Российский рынок акций умеренно повышается в основную торговую сессию - 13.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно повышается в основную торговую сессию
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга продолжает торговаться в умеренном плюсе, как и утром, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T12:31+0300
2025-11-13T12:31+0300
экономика
рынок
акции
торги
богдан зварич
мосбиржа
новатэк
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга продолжает торговаться в умеренном плюсе, как и утром, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.17 мск увеличивается на 0,36% относительно предыдущего закрытия, до 2545,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,92%, до 1037,22 пункта. В частности, дорожают бумаги "Хэдхантера" (+1,5%), "Полюса" (+1,5%), "Новатэка" (+1%), ПИКа (+0,9%). Дешевеют бумаги "Ростелекома" (-0,7%), "Татнефти" (-0,4%), "Икс-5" (-0,2%), "Позитива" (-0,3%). Возможный "отскок рынка нефти вверх" может стать поводом и для небольшого роста всего российского рынка акций, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Пока по индексу Мосбиржи прорисовывается боковик 2520-2600 пунктов", - добавляет он. Целевой диапазон 2500–2600 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняет свою актуальность, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ. При этом в ходе сессии четверга сохранится давление со стороны внешнеполитического фактора, и к концу дня индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к нижней границе этого коридора, заключает он.
https://1prime.ru/20251112/ssha-864480847.html
рынок, акции, торги, богдан зварич, мосбиржа, новатэк, ростелеком
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Богдан Зварич, Мосбиржа, Новатэк, Ростелеком
12:31 13.11.2025
 
Российский рынок акций умеренно повышается в основную торговую сессию

Рынок акций РФ в основную торговую сессию продолжает торговаться в умеренном плюсе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга продолжает торговаться в умеренном плюсе, как и утром, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.17 мск увеличивается на 0,36% относительно предыдущего закрытия, до 2545,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,92%, до 1037,22 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Хэдхантера" (+1,5%), "Полюса" (+1,5%), "Новатэка" (+1%), ПИКа (+0,9%). Дешевеют бумаги "Ростелекома" (-0,7%), "Татнефти" (-0,4%), "Икс-5" (-0,2%), "Позитива" (-0,3%).
Возможный "отскок рынка нефти вверх" может стать поводом и для небольшого роста всего российского рынка акций, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Пока по индексу Мосбиржи прорисовывается боковик 2520-2600 пунктов", - добавляет он.
Целевой диапазон 2500–2600 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняет свою актуальность, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ.
При этом в ходе сессии четверга сохранится давление со стороны внешнеполитического фактора, и к концу дня индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к нижней границе этого коридора, заключает он.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Фондовые индексы США снижаются во вторник
Вчера, 21:30
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиБогдан ЗваричМосбиржаНоватэкРостелеком
 
 
