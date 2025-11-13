https://1prime.ru/20251113/aktsii-864496527.html

Российский рынок акций умеренно повышается в основную торговую сессию

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга продолжает торговаться в умеренном плюсе, как и утром, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.17 мск увеличивается на 0,36% относительно предыдущего закрытия, до 2545,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,92%, до 1037,22 пункта. В частности, дорожают бумаги "Хэдхантера" (+1,5%), "Полюса" (+1,5%), "Новатэка" (+1%), ПИКа (+0,9%). Дешевеют бумаги "Ростелекома" (-0,7%), "Татнефти" (-0,4%), "Икс-5" (-0,2%), "Позитива" (-0,3%). Возможный "отскок рынка нефти вверх" может стать поводом и для небольшого роста всего российского рынка акций, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Пока по индексу Мосбиржи прорисовывается боковик 2520-2600 пунктов", - добавляет он. Целевой диапазон 2500–2600 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняет свою актуальность, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ. При этом в ходе сессии четверга сохранится давление со стороны внешнеполитического фактора, и к концу дня индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к нижней границе этого коридора, заключает он.

