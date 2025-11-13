https://1prime.ru/20251113/aktsii-864510249.html

Российский рынок акций незначительно вырос по итогам торгов четверга

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций не продемонстрировал ярко выраженной динамики в четверг, он немного подрос по итогам основной торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,28% - до 2 543,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47%, до 1 032,53 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,13%, до 994,05 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.01 мск дорожал на 0,57%, до 63,07 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда, курсируя в нижней части диапазона 2500-2600 пунктов. Инфляция в России продолжила снижение, годовой показатель опустился к 7,7%. Рыночная конъюнктура сложилась скорее неблагоприятная – рубль укреплялся, а цены на нефть просели на фоне прогнозов ОПЕК о профиците предложения сырья", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В США завершился самый продолжительный за всю историю шатдаун правительства, в то же время тревоги по поводу адекватности оценок в ИИ-секторе сохраняются, добавил он. "Поддержку активам могли оказывать данные по недельной инфляции от вечера среды, но в большей мере это влияло скорее на долговой рынок. В пятницу инвесторы тоже будут ждать ценовую статистику – публикацию полных месячных данных по инфляции за октябрь. Впрочем, выйти они должны уже после закрытия основной торговой сессии, и их рынок будет отыгрывать позднее", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "Селигдара" (+2,23%), "Полюса" (+1,74%), "Новатэка" (+1,34%), "Акрона" (+1,18%) и "Магнита" (+0,93%). В лидерах снижения - бумаги "Ростелекома" (-2,68%), "Инарктики" (-1,64%), ММК (-1,52%), "Мечела" (префы снизились на 1,49%, обыкновенные акции - на 1,26%). ПРОГНОЗЫ В целом эту неделю индекс Мосбиржи может закончить вблизи 2550 пунктов, заключил Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Шепелев из "БКС Мир инвестиций" ожидает в преддверии выходных сохранения индекса Мосбиржи в пределах 2500-2600 пунктов в условиях невысокой торговой активности.

