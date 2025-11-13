Российский рынок акций незначительно вырос по итогам торгов четверга
Российский рынок акций не продемонстрировал ярко выраженной динамики в четверг
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций не продемонстрировал ярко выраженной динамики в четверг, он немного подрос по итогам основной торговой сессии, следует из данных Московской биржи.
Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.01 мск дорожал на 0,57%, до 63,07 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда, курсируя в нижней части диапазона 2500-2600 пунктов. Инфляция в России продолжила снижение, годовой показатель опустился к 7,7%. Рыночная конъюнктура сложилась скорее неблагоприятная – рубль укреплялся, а цены на нефть просели на фоне прогнозов ОПЕК о профиците предложения сырья", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В США завершился самый продолжительный за всю историю шатдаун правительства, в то же время тревоги по поводу адекватности оценок в ИИ-секторе сохраняются, добавил он.
"Поддержку активам могли оказывать данные по недельной инфляции от вечера среды, но в большей мере это влияло скорее на долговой рынок. В пятницу инвесторы тоже будут ждать ценовую статистику – публикацию полных месячных данных по инфляции за октябрь. Впрочем, выйти они должны уже после закрытия основной торговой сессии, и их рынок будет отыгрывать позднее", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах снижения - бумаги "Ростелекома" (-2,68%), "Инарктики" (-1,64%), ММК (-1,52%), "Мечела" (префы снизились на 1,49%, обыкновенные акции - на 1,26%).
ПРОГНОЗЫ
В целом эту неделю индекс Мосбиржи может закончить вблизи 2550 пунктов, заключил Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Шепелев из "БКС Мир инвестиций" ожидает в преддверии выходных сохранения индекса Мосбиржи в пределах 2500-2600 пунктов в условиях невысокой торговой активности.