В России выросли регистрации новых Audi - 13.11.2025
В России выросли регистрации новых Audi
В России выросли регистрации новых Audi - 13.11.2025, ПРАЙМ
В России выросли регистрации новых Audi
Регистрации в РФ новых автомобилей Audi в октябре выросли в два раза в годовом выражении, на учет встало 774 новых автомобиля, сообщил директор аналитического... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T10:48+0300
2025-11-13T10:48+0300
экономика
рф
китай
бизнес
россия
audi
https://cdnn.1prime.ru/img/75691/07/756910758_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7af7eb8798b306a8913beed9d5df4ed6.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Регистрации в РФ новых автомобилей Audi в октябре выросли в два раза в годовом выражении, на учет встало 774 новых автомобиля, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В октябре на российский учет встало 774 новых автомобиля Audi. Это практически в два раза больше (+98,5%), чем в октябре прошлого года (390 шт)", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что рост регистраций Audi за 10 месяцев скромнее - 5%. Всего в этом году на российских дорогах появилось 2813 новых автомобилей Audi, а их общее число превышает 555 тысяч единиц. Самой популярной моделью среди новых Audi в этом году является кроссовер Q5. На неё приходится более четверти (26%) спроса, на втором месте идет Q7 (17%), также в первой пятерке - Q3 (12%), Q8 (11%) и спорткар А5 (6%). "Почти половина (49%) автомобилей Audi, реализованных в этом году, были произведены в Китае. Почти все остальные (47%) прибыли к нам прямым и окольными путями из Германии", - отметил Целиков.
https://1prime.ru/20251113/avtostat-864491351.html
рф
китай
рф, китай, бизнес, россия, audi
Экономика, РФ, КИТАЙ, Бизнес, РОССИЯ, Audi
10:48 13.11.2025
 
В России выросли регистрации новых Audi

Регистрации новых Audi в РФ в октябре выросли в два раза

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкAudi
Audi - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Audi. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Регистрации в РФ новых автомобилей Audi в октябре выросли в два раза в годовом выражении, на учет встало 774 новых автомобиля, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В октябре на российский учет встало 774 новых автомобиля Audi. Это практически в два раза больше (+98,5%), чем в октябре прошлого года (390 шт)", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что рост регистраций Audi за 10 месяцев скромнее - 5%. Всего в этом году на российских дорогах появилось 2813 новых автомобилей Audi, а их общее число превышает 555 тысяч единиц.
Самой популярной моделью среди новых Audi в этом году является кроссовер Q5. На неё приходится более четверти (26%) спроса, на втором месте идет Q7 (17%), также в первой пятерке - Q3 (12%), Q8 (11%) и спорткар А5 (6%).
"Почти половина (49%) автомобилей Audi, реализованных в этом году, были произведены в Китае. Почти все остальные (47%) прибыли к нам прямым и окольными путями из Германии", - отметил Целиков.
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России
