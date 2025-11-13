https://1prime.ru/20251113/audi--864494571.html

В России выросли регистрации новых Audi

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Регистрации в РФ новых автомобилей Audi в октябре выросли в два раза в годовом выражении, на учет встало 774 новых автомобиля, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В октябре на российский учет встало 774 новых автомобиля Audi. Это практически в два раза больше (+98,5%), чем в октябре прошлого года (390 шт)", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что рост регистраций Audi за 10 месяцев скромнее - 5%. Всего в этом году на российских дорогах появилось 2813 новых автомобилей Audi, а их общее число превышает 555 тысяч единиц. Самой популярной моделью среди новых Audi в этом году является кроссовер Q5. На неё приходится более четверти (26%) спроса, на втором месте идет Q7 (17%), также в первой пятерке - Q3 (12%), Q8 (11%) и спорткар А5 (6%). "Почти половина (49%) автомобилей Audi, реализованных в этом году, были произведены в Китае. Почти все остальные (47%) прибыли к нам прямым и окольными путями из Германии", - отметил Целиков.

