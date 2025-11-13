Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России - 13.11.2025
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России
2025-11-13T07:16+0300
2025-11-13T07:49+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января-октября 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября - 3,43 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно оценке агентства "Автостат", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября 2025 года составила 3,43 миллиона рублей... Также эксперты агентства отмечают, что по итогам 10 месяцев нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,23 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что средневзвешенная цена новых автомобилей рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов). Согласно данным "Автостата", опубликованным в начале ноября, в январе-октябре текущего года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре продажи в данном сегменте стали рекордными за последние 12 месяцев и достигли отметки в 165,7 тысячи штук. Это на 35% больше, чем в сентябре этого года, и на 3% меньше, чем годом ранее.
Бизнес, РОССИЯ
07:16 13.11.2025 (обновлено: 07:49 13.11.2025)
 
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января-октября 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября - 3,43 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно оценке агентства "Автостат", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября 2025 года составила 3,43 миллиона рублей... Также эксперты агентства отмечают, что по итогам 10 месяцев нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,23 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средневзвешенная цена новых автомобилей рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Согласно данным "Автостата", опубликованным в начале ноября, в январе-октябре текущего года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре продажи в данном сегменте стали рекордными за последние 12 месяцев и достигли отметки в 165,7 тысячи штук. Это на 35% больше, чем в сентябре этого года, и на 3% меньше, чем годом ранее.
 
