https://1prime.ru/20251113/avtostat-864491351.html
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января-октября 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября - 3,43... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T07:16+0300
2025-11-13T07:16+0300
2025-11-13T07:49+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864491351.jpg?1763009368
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января-октября 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября - 3,43 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно оценке агентства "Автостат", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября 2025 года составила 3,43 миллиона рублей... Также эксперты агентства отмечают, что по итогам 10 месяцев нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,23 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что средневзвешенная цена новых автомобилей рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов). Согласно данным "Автостата", опубликованным в начале ноября, в январе-октябре текущего года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре продажи в данном сегменте стали рекордными за последние 12 месяцев и достигли отметки в 165,7 тысячи штук. Это на 35% больше, чем в сентябре этого года, и на 3% меньше, чем годом ранее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России
"Автостат": средневзвешенная цена нового авто в России составила 3,23 миллиона рублей
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января-октября 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября - 3,43 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно оценке агентства "Автостат", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября 2025 года составила 3,43 миллиона рублей... Также эксперты агентства отмечают, что по итогам 10 месяцев нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,23 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средневзвешенная цена новых автомобилей рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Согласно данным "Автостата", опубликованным в начале ноября, в январе-октябре текущего года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре продажи в данном сегменте стали рекордными за последние 12 месяцев и достигли отметки в 165,7 тысячи штук. Это на 35% больше, чем в сентябре этого года, и на 3% меньше, чем годом ранее.