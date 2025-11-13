Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские банки предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за III квартал - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/banki-864504215.html
Российские банки предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за III квартал
Российские банки предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за III квартал - 13.11.2025, ПРАЙМ
Российские банки предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за III квартал
Российские банки предотвратили хищение мошенниками 3,5 триллиона рублей за третий квартал 2025 года, сообщил регулятор. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T17:16+0300
2025-11-13T17:33+0300
финансы
банки
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские банки предотвратили хищение мошенниками 3,5 триллиона рублей за третий квартал 2025 года, сообщил регулятор."Банки РФ предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за третий квартал", - сообщил регулятор в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".
https://1prime.ru/20251113/gosduma-864506182.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ
17:16 13.11.2025 (обновлено: 17:33 13.11.2025)
 
Российские банки предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за III квартал

Российские банки предотвратили хищение 3,5 трлн руб за III квартал

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские банки предотвратили хищение мошенниками 3,5 триллиона рублей за третий квартал 2025 года, сообщил регулятор.
"Банки РФ предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за третий квартал", - сообщил регулятор в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Госдума планирует рассмотреть второй пакет антифрод-мер до конца года
17:31
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала