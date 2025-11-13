Российские банки предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за III квартал

https://1prime.ru/20251113/banki-864504215.html
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские банки предотвратили хищение мошенниками 3,5 триллиона рублей за третий квартал 2025 года, сообщил регулятор."Банки РФ предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за третий квартал", - сообщил регулятор в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".
