Российские банки предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за III квартал

Российские банки предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за III квартал

2025-11-13T17:16+0300

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские банки предотвратили хищение мошенниками 3,5 триллиона рублей за третий квартал 2025 года, сообщил регулятор."Банки РФ предотвратили хищение 3,5 триллиона рублей за третий квартал", - сообщил регулятор в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".

