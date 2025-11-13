Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Зеленский готовит бегство в Великобританию на фоне скандала с НАБУ
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Зеленский рассматривает возможность бегства в Великобританию после коррупционного скандала, связанного с НАБУ, сообщает InfoBRICS."Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать земли в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным. Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию", — говорится в публикации.Указывается, что бизнесмен Тимур Миндич покинул страну всего за несколько часов до того, как следователи прибыли к нему домой. По мнению источников, Зеленский и его окружение могут готовить аналогичный сценарий.Ранее звучали предположения о возможном бегстве Зеленского. Так, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допускал, что он может уехать в Польшу.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ начало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фото сумок с крупными суммами валюты. Точная цифра не названа.Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у экс-министра Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" писала, что сотрудники НАБУ пришли и к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого местные СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Установлено, что деньги, полученные через серые схемы, проходили легализацию через офис в центре Киева.
23:18 13.11.2025 (обновлено: 23:19 13.11.2025)
 
СМИ: Зеленский готовит бегство в Великобританию на фоне скандала с НАБУ

InfoBRICS сообщил о планах Зеленского оставить Украину из-за коррупционного дела

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Зеленский рассматривает возможность бегства в Великобританию после коррупционного скандала, связанного с НАБУ, сообщает InfoBRICS.
"Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать земли в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным. Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию", — говорится в публикации.
Депутат Рады сделал резкое заявление об уходе Зеленского
Указывается, что бизнесмен Тимур Миндич покинул страну всего за несколько часов до того, как следователи прибыли к нему домой. По мнению источников, Зеленский и его окружение могут готовить аналогичный сценарий.
Ранее звучали предположения о возможном бегстве Зеленского. Так, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допускал, что он может уехать в Польшу.

Специальная операция НАБУ

10 ноября НАБУ начало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фото сумок с крупными суммами валюты. Точная цифра не названа.
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у экс-министра Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" писала, что сотрудники НАБУ пришли и к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого местные СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Установлено, что деньги, полученные через серые схемы, проходили легализацию через офис в центре Киева.
Орбан выступил с резким заявлением в адрес Зеленского после нового скандала
