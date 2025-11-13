https://1prime.ru/20251113/begstvo-864517721.html

СМИ: Зеленский готовит бегство в Великобританию на фоне скандала с НАБУ

СМИ: Зеленский готовит бегство в Великобританию на фоне скандала с НАБУ - 13.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский готовит бегство в Великобританию на фоне скандала с НАБУ

Зеленский рассматривает возможность бегства в Великобританию после коррупционного скандала, связанного с НАБУ, сообщает InfoBRICS. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T23:18+0300

2025-11-13T23:18+0300

2025-11-13T23:19+0300

в мире

великобритания

польша

украина

дуглас макгрегор

набу

энергоатом

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Зеленский рассматривает возможность бегства в Великобританию после коррупционного скандала, связанного с НАБУ, сообщает InfoBRICS."Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать земли в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным. Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию", — говорится в публикации.Указывается, что бизнесмен Тимур Миндич покинул страну всего за несколько часов до того, как следователи прибыли к нему домой. По мнению источников, Зеленский и его окружение могут готовить аналогичный сценарий.Ранее звучали предположения о возможном бегстве Зеленского. Так, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допускал, что он может уехать в Польшу.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ начало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фото сумок с крупными суммами валюты. Точная цифра не названа.Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у экс-министра Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" писала, что сотрудники НАБУ пришли и к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого местные СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Установлено, что деньги, полученные через серые схемы, проходили легализацию через офис в центре Киева.

https://1prime.ru/20251113/otstavka-864516754.html

https://1prime.ru/20251113/orban-864506929.html

великобритания

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, великобритания, польша, украина, дуглас макгрегор, набу, энергоатом, рада