СМИ: Зеленский готовит бегство в Великобританию на фоне скандала с НАБУ
InfoBRICS сообщил о планах Зеленского оставить Украину из-за коррупционного дела
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Зеленский рассматривает возможность бегства в Великобританию после коррупционного скандала, связанного с НАБУ, сообщает InfoBRICS.
"Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать земли в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным. Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию", — говорится в публикации.
Указывается, что бизнесмен Тимур Миндич покинул страну всего за несколько часов до того, как следователи прибыли к нему домой. По мнению источников, Зеленский и его окружение могут готовить аналогичный сценарий.
Ранее звучали предположения о возможном бегстве Зеленского. Так, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допускал, что он может уехать в Польшу.
Специальная операция НАБУ
10 ноября НАБУ начало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фото сумок с крупными суммами валюты. Точная цифра не названа.
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у экс-министра Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" писала, что сотрудники НАБУ пришли и к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого местные СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Установлено, что деньги, полученные через серые схемы, проходили легализацию через офис в центре Киева.