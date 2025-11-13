Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канцлер ФРГ Мерц выступил с жестким обращением к Зеленскому - 13.11.2025
Канцлер ФРГ Мерц выступил с жестким обращением к Зеленскому
Канцлер ФРГ Мерц выступил с жестким обращением к Зеленскому - 13.11.2025, ПРАЙМ
Канцлер ФРГ Мерц выступил с жестким обращением к Зеленскому
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Зеленского прекратить поток украинских беженцев в Германию. Его слова приводит издание Die Welt. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T23:21+0300
2025-11-13T23:21+0300
в мире
германия
украина
фридрих мерц
die welt
оон
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329293_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d4c45dd70a9798a9b3eaead50c75156f.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Зеленского прекратить поток украинских беженцев в Германию. Его слова приводит издание Die Welt."Он должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию", — сказал Мерц.Политик заявил, что страна недовольна растущим числом прибывающих с Украины, и подтвердил планы правительства уменьшить объем соцвыплат для переселенцев. В частности, украинцам перестанут выплачивать пособия по безработице.С февраля 2022 года около 6,7 миллиона украинцев покинули страну. По данным ООН, отдельные регионы практически обезлюдели: молодёжь уехала, а пожилые остались. Организация выражает серьезную обеспокоенность ситуацией.В конце октября директор Института демографии Украины Элла Либанова предупредила о возможном исчезновении населения страны из-за старения и низкой рождаемости. Она подчеркнула, что ситуацию не исправит даже массовое возвращение уехавших.Ранее Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся мобилизации поручил главкому ВСУ Александру Сырскому подготовить иной подход к мобилизации, который позволил бы привлечь почти миллион граждан, не участвовавших в боевых действиях.
германия
украина
в мире, германия, украина, фридрих мерц, die welt, оон, всу
В мире, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Die Welt, ООН, ВСУ
23:21 13.11.2025
 
Канцлер ФРГ Мерц выступил с жестким обращением к Зеленскому

Мерц заявил, что поток украинских беженцев в Германию должен быть ограничен

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Зеленского прекратить поток украинских беженцев в Германию. Его слова приводит издание Die Welt.
"Он должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию", — сказал Мерц.
Политик заявил, что страна недовольна растущим числом прибывающих с Украины, и подтвердил планы правительства уменьшить объем соцвыплат для переселенцев. В частности, украинцам перестанут выплачивать пособия по безработице.
С февраля 2022 года около 6,7 миллиона украинцев покинули страну. По данным ООН, отдельные регионы практически обезлюдели: молодёжь уехала, а пожилые остались. Организация выражает серьезную обеспокоенность ситуацией.
В конце октября директор Института демографии Украины Элла Либанова предупредила о возможном исчезновении населения страны из-за старения и низкой рождаемости. Она подчеркнула, что ситуацию не исправит даже массовое возвращение уехавших.
Ранее Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся мобилизации поручил главкому ВСУ Александру Сырскому подготовить иной подход к мобилизации, который позволил бы привлечь почти миллион граждан, не участвовавших в боевых действиях.
