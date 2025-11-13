BP обсуждает с компанией Stonepeak продажу своего бренда Castrol, пишут СМИ

https://1prime.ru/20251113/bp-864518157.html
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Британский энергетический гигант BP находится в процессе обсуждения с инвестиционной компанией Stonepeak продажи своего бренда смазочных материалов Castrol, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "BP ведет переговоры с инвестиционной компанией Stonepeak о продаже своего подразделения смазочных материалов Castrol. Это станет важным шагом на пути к достижению энергетической компанией цели отчуждения активов в размере 20 миллиардов долларов", - пишет агентство. Процесс продажи Castrol начался ранее в этом году после объявления BP пересмотра своего бизнеса. Как сообщили источники Рейтера, Stonepeak и частная инвестиционная компания One Rock подали заявку на покупку Castrol. В мае же агентство Блумберг сообщало о том, что частичную или полную покупку бизнеса смазочных материалов BP рассматривает и Saudi Aramco. Собеседники агентства также предупредили, что продажа может не состояться. Рейтеру не удалось выяснить подробности предложения, а также цену. Но аналитики RBC, на которых ссылается агентство, оценивают рыночную стоимость Castrol в 8 миллиардов долларов. BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
