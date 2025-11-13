https://1prime.ru/20251113/bualem-864485840.html

Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин

Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин - 13.11.2025, ПРАЙМ

Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин

Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин после помилования и выхода на свободу в Алжире, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T01:08+0300

2025-11-13T01:08+0300

2025-11-13T01:08+0300

экономика

общество

мировая экономика

алжир

франция

париж

штайнмайер

эммануэль макрон

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864485840.jpg?1762985286

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин после помилования и выхода на свободу в Алжире, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Церстин Гаммелин. Ранее канцелярия алжирского лидера объявила, что президент Абдельмаджид Теббун помиловал Сансаля, приговоренного к пяти годам тюремного заключения после официальной просьбы от Штайнмайера. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Теббуна и Штайнмайера за освобождение Сансаля. "Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль, помилованный в среду президентом Алжира после года тюремного заключения в этой стране, прибыл вечером в Берлин", - говорится в публикации. В комментарии Гаммелин добавила, что 81-летний писатель уже направляется в больницу для лечения. Кризис в отношениях Парижа и Алжира возник после того, как Франция признала суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как североафриканская республика требует провести референдум по самоопределению территории. В июле алжирский суд утвердил пятилетний приговор Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции. Его освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.

алжир

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, алжир, франция, париж, штайнмайер, эммануэль макрон, мид