Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин - 13.11.2025
Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин после помилования и выхода на свободу в Алжире, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Церстин Гаммелин. Ранее канцелярия алжирского лидера объявила, что президент Абдельмаджид Теббун помиловал Сансаля, приговоренного к пяти годам тюремного заключения после официальной просьбы от Штайнмайера. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Теббуна и Штайнмайера за освобождение Сансаля. "Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль, помилованный в среду президентом Алжира после года тюремного заключения в этой стране, прибыл вечером в Берлин", - говорится в публикации. В комментарии Гаммелин добавила, что 81-летний писатель уже направляется в больницу для лечения. Кризис в отношениях Парижа и Алжира возник после того, как Франция признала суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как североафриканская республика требует провести референдум по самоопределению территории. В июле алжирский суд утвердил пятилетний приговор Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции. Его освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
общество , мировая экономика, алжир, франция, париж, штайнмайер, эммануэль макрон, мид
Экономика, Общество , Мировая экономика, АЛЖИР, ФРАНЦИЯ, Париж, Штайнмайер, Эммануэль Макрон, МИД
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль прибыл в Берлин после помилования и выхода на свободу в Алжире, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Церстин Гаммелин.
Ранее канцелярия алжирского лидера объявила, что президент Абдельмаджид Теббун помиловал Сансаля, приговоренного к пяти годам тюремного заключения после официальной просьбы от Штайнмайера. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Теббуна и Штайнмайера за освобождение Сансаля.
"Франко-алжирский писатель Буалем Сансаль, помилованный в среду президентом Алжира после года тюремного заключения в этой стране, прибыл вечером в Берлин", - говорится в публикации.
В комментарии Гаммелин добавила, что 81-летний писатель уже направляется в больницу для лечения.
Кризис в отношениях Парижа и Алжира возник после того, как Франция признала суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как североафриканская республика требует провести референдум по самоопределению территории.
В июле алжирский суд утвердил пятилетний приговор Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции. Его освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
 
