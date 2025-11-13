Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде предложили выделить дополнительные средства в бюджете на дороги - 13.11.2025
В Совфеде предложили выделить дополнительные средства в бюджете на дороги
В Совфеде предложили выделить дополнительные средства в бюджете на дороги - 13.11.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили выделить дополнительные средства в бюджете на дороги
Сенаторы предложили в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы направить дополнительные средства на развитие региональных автодорог, поддержку АПК, образование,... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T23:17+0300
2025-11-13T23:17+0300
россия
рф
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы предложили в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы направить дополнительные средства на развитие региональных автодорог, поддержку АПК, образование, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. "Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2026–2028 годы. При работе над документом мы опирались на поручения президента РФ Владимира Путина, а также на обращения регионов и предложения экспертного сообщества, озвученные на парламентских слушаниях в Совете Федерации", - написал Журавлев в своем Telegram-канале. В результате, по его словам, увеличены расходы по ключевым направлениям, находящимся на постоянном контроле Совета Федерации. Так, 85,2 миллиарда рублей выделяется на развитие региональных автомобильных дорог. "Эти средства помогут привести в качественное состояние дорожную инфраструктуру в субъектах РФ. Особенно важно это для территорий с ограниченными возможностями бюджета", - написал политик. На поддержку сельского хозяйства и села в Совфеде предложили выделить 33,3 миллиарда рублей. "В эту сумму входит финансирование комплексного развития сельских территорий, льготное кредитование сельхозпроизводителей, поддержка малого агробизнеса. Особое внимание — помощи участникам специальной военной операции, которые решили начать своё дело в АПК", - уточнил Журавлев. По его словам, 27,3 миллиарда рублей будет направлено на образование. "Среди направлений — капитальный ремонт школ, обеспечение малообеспеченных студентов социальными стипендиями, а также финансирование военных учебных центров на базе вузов. Это инвестиции в будущее — в качество подготовки молодых специалистов и офицеров", - отметил сенатор. В соответствии с поправками, 20,5 миллиардов рублей предлагается направить на соцподдержку. "Средства пойдут на обеспечение пациентов дорогостоящими лекарствами (по 14 нозологиям), продолжение программы социальной газификации, гранты Фонду "Защитники Отечества". Также предусмотрено создание Центров протезирования и комплексной реабилитации участников СВО", - уточнил Журавлев. Предлагается пять миллиардов рублей направить на лесоустройство. По словам Журавлева, на эти средства будут усилены меры по предупреждению и тушению лесных пожаров, проведена инвентаризация лесов. Кроме того, два миллиарда рублей сенаторы предложили направить на поддержку НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), отметил Журавлев. Субсидии пойдут на разработки специализированного оборудования. Это важно для обеспечения технологической независимости, добавил он.
рф
россия, рф, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации, финансы
РОССИЯ, РФ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации, Финансы
23:17 13.11.2025
 
В Совфеде предложили выделить дополнительные средства в бюджете на дороги

В Совфеде предложили выделить допсредства в бюджете 2026-2028 на дороги, АПК и образование

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы предложили в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы направить дополнительные средства на развитие региональных автодорог, поддержку АПК, образование, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2026–2028 годы. При работе над документом мы опирались на поручения президента РФ Владимира Путина, а также на обращения регионов и предложения экспертного сообщества, озвученные на парламентских слушаниях в Совете Федерации", - написал Журавлев в своем Telegram-канале.
В результате, по его словам, увеличены расходы по ключевым направлениям, находящимся на постоянном контроле Совета Федерации. Так, 85,2 миллиарда рублей выделяется на развитие региональных автомобильных дорог. "Эти средства помогут привести в качественное состояние дорожную инфраструктуру в субъектах РФ. Особенно важно это для территорий с ограниченными возможностями бюджета", - написал политик.
На поддержку сельского хозяйства и села в Совфеде предложили выделить 33,3 миллиарда рублей. "В эту сумму входит финансирование комплексного развития сельских территорий, льготное кредитование сельхозпроизводителей, поддержка малого агробизнеса. Особое внимание — помощи участникам специальной военной операции, которые решили начать своё дело в АПК", - уточнил Журавлев.
По его словам, 27,3 миллиарда рублей будет направлено на образование. "Среди направлений — капитальный ремонт школ, обеспечение малообеспеченных студентов социальными стипендиями, а также финансирование военных учебных центров на базе вузов. Это инвестиции в будущее — в качество подготовки молодых специалистов и офицеров", - отметил сенатор.
В соответствии с поправками, 20,5 миллиардов рублей предлагается направить на соцподдержку. "Средства пойдут на обеспечение пациентов дорогостоящими лекарствами (по 14 нозологиям), продолжение программы социальной газификации, гранты Фонду "Защитники Отечества". Также предусмотрено создание Центров протезирования и комплексной реабилитации участников СВО", - уточнил Журавлев.
Предлагается пять миллиардов рублей направить на лесоустройство. По словам Журавлева, на эти средства будут усилены меры по предупреждению и тушению лесных пожаров, проведена инвентаризация лесов.
Кроме того, два миллиарда рублей сенаторы предложили направить на поддержку НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), отметил Журавлев. Субсидии пойдут на разработки специализированного оборудования. Это важно для обеспечения технологической независимости, добавил он.
РОССИЯ, РФ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации, Финансы
 
 
