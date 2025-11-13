https://1prime.ru/20251113/byudzhet-864517519.html

В Совфеде предложили выделить дополнительные средства в бюджете на дороги

В Совфеде предложили выделить дополнительные средства в бюджете на дороги - 13.11.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили выделить дополнительные средства в бюджете на дороги

Сенаторы предложили в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы направить дополнительные средства на развитие региональных автодорог, поддержку АПК, образование,... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T23:17+0300

2025-11-13T23:17+0300

2025-11-13T23:17+0300

россия

рф

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы предложили в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы направить дополнительные средства на развитие региональных автодорог, поддержку АПК, образование, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. "Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2026–2028 годы. При работе над документом мы опирались на поручения президента РФ Владимира Путина, а также на обращения регионов и предложения экспертного сообщества, озвученные на парламентских слушаниях в Совете Федерации", - написал Журавлев в своем Telegram-канале. В результате, по его словам, увеличены расходы по ключевым направлениям, находящимся на постоянном контроле Совета Федерации. Так, 85,2 миллиарда рублей выделяется на развитие региональных автомобильных дорог. "Эти средства помогут привести в качественное состояние дорожную инфраструктуру в субъектах РФ. Особенно важно это для территорий с ограниченными возможностями бюджета", - написал политик. На поддержку сельского хозяйства и села в Совфеде предложили выделить 33,3 миллиарда рублей. "В эту сумму входит финансирование комплексного развития сельских территорий, льготное кредитование сельхозпроизводителей, поддержка малого агробизнеса. Особое внимание — помощи участникам специальной военной операции, которые решили начать своё дело в АПК", - уточнил Журавлев. По его словам, 27,3 миллиарда рублей будет направлено на образование. "Среди направлений — капитальный ремонт школ, обеспечение малообеспеченных студентов социальными стипендиями, а также финансирование военных учебных центров на базе вузов. Это инвестиции в будущее — в качество подготовки молодых специалистов и офицеров", - отметил сенатор. В соответствии с поправками, 20,5 миллиардов рублей предлагается направить на соцподдержку. "Средства пойдут на обеспечение пациентов дорогостоящими лекарствами (по 14 нозологиям), продолжение программы социальной газификации, гранты Фонду "Защитники Отечества". Также предусмотрено создание Центров протезирования и комплексной реабилитации участников СВО", - уточнил Журавлев. Предлагается пять миллиардов рублей направить на лесоустройство. По словам Журавлева, на эти средства будут усилены меры по предупреждению и тушению лесных пожаров, проведена инвентаризация лесов. Кроме того, два миллиарда рублей сенаторы предложили направить на поддержку НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), отметил Журавлев. Субсидии пойдут на разработки специализированного оборудования. Это важно для обеспечения технологической независимости, добавил он.

https://1prime.ru/20251113/gosduma-864513810.html

https://1prime.ru/20251111/avia-864432494.html

https://1prime.ru/20251112/minfin-864482916.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации, финансы