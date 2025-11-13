https://1prime.ru/20251113/chekhiya-864511847.html

Чешский народный банк первым среди регуляторов инвестировал в криптовалюты

Чешский народный банк первым среди регуляторов инвестировал в криптовалюты - 13.11.2025

Чешский народный банк первым среди регуляторов инвестировал в криптовалюты

Чешский народный банк стал первым в мире регулятором, который решил приобрести цифровые активы. Он совершил экспериментальную покупку на один миллион долларов и | 13.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Чешский народный банк стал первым в мире регулятором, который решил приобрести цифровые активы. Он совершил экспериментальную покупку на один миллион долларов и в течение следующих двух-трех лет решит, будет ли добавлять в резервы такие активы, следует из сообщения регулятора. "Чешский народный банк (ЧНБ) впервые в своей истории приобрёл цифровые активы. Покупка была осуществлена не в счет имеющихся международных резервов", - говорится в сообщении. Объем инвестиций составляет один миллион долларов, дополнительных покупок не планируется. В этот тестовый портфель входят как биткоины, так и стейблкоины, привязанные к доллару США, а также токенизированные депозиты. "Целью является протестировать децентрализованный биткоин с точки зрения центрального банка и оценить его потенциальную роль в диверсификации наших резервов... Мы будем постоянно информировать общественность о нашем опыте и примерно через два-три года представим общую оценку проекта", - пояснил регулятор. На текущий момент Чехия стала первой страной, где центробанк самостоятельно приобрел криптовалюту. Некоторые правительства, например, в США и Великобритании, владеют цифровыми активами, однако они их получили в результате конфискации в рамках расследования преступлений. Президент Штатов Дональд Трамп в марте этого года подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов, который получит около 17 миллиардов долларов конфискованных биткоинов. Стратегический резерв криптовалют уже был создан в Сальвадоре под эгидой правительства. При этом изначально в стране даже допускали биткоин в свободное обращение, однако в текущем году под давлением МВФ решили не обязывать бизнес предлагать оплату товаров и услуг биткоинами, а также запретили его использование для оплаты налогов и госпошлин. Не все центробанки одинаково одобряют такой подход. В 2025 году, по данным Банка международных расчетов, лишь 2,1% регулятора из 91 опрошенного допускали возможность инвестировать в криптовалюты в следующие 5-10 лет. От идеи создания международных резервов в криптовалютах отказались финансовые регуляторы Швейцарии, Германии, ЕС и США. Банк России при этом ранее говорил, что серьезно не обсуждал создание национального резерва криптовалют.

