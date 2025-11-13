https://1prime.ru/20251113/demokraty-864489411.html

Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США

ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Шестеро демократов поддержали временный бюджет правительства США, чтобы возобновить его работу, двое республиканцев проголосовали против партии, таким образом поставив возобновление работы правительства под угрозу, передает корреспондент РИА Новости. Результаты голосования разделились: 222 - в поддержку законопроекта, 209 - против. При этом у республиканцев лишь небольшой перевес в палате представителей - 219 мандатов. Двое представителей партии проголосовали против временного бюджета, если бы инициативу не поддержали демократы, она бы не прошла. В поддержку законопроекта проголосовали шестеро представителей Демпартии. Вскоре документ подпишет президент США Дональд Трамп, тогда завершится самый длительный период в истории, когда американское правительство не работало. Шатдаун начался 1 октября и продолжался таким образом 43 дня.

