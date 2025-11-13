Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дикси" откроет еще около 40 магазинов "Первым делом" до конца года - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/diksi-864495208.html
"Дикси" откроет еще около 40 магазинов "Первым делом" до конца года
"Дикси" откроет еще около 40 магазинов "Первым делом" до конца года - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Дикси" откроет еще около 40 магазинов "Первым делом" до конца года
Торговая сеть "Дикси", входящая в группу компаний "Магнит", планирует открыть вместе с партнерами еще около 40 франчайзинговых магазинов "Первым делом" до конца | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T11:28+0300
2025-11-13T11:28+0300
экономика
бизнес
химки
москва
санкт-петербург
магнит
дикси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862499801_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_318e193a6c703264596fe6288669aae9.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Торговая сеть "Дикси", входящая в группу компаний "Магнит", планирует открыть вместе с партнерами еще около 40 франчайзинговых магазинов "Первым делом" до конца года, сейчас их насчитывается 500, сообщила пресс-служба "Магнита". "Первым делом" - франчайзинговый проект "Дикси", который компания развивает с 2019 года. В настоящее время пул партнеров ритейлера насчитывает 500 франчайзи. До конца 2025 года "Дикси" вместе с партнерами планирует открыть еще около 40 магазинов "Первым делом", - говорится в сообщении. Также "Дикси" объявила об открытии 500-го франчайзингового магазина "Первым делом" - юбилейная торговая точка начала работу в подмосковных Химках. Отмечается, что магазины сети находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской, а также в Тульской и Калужской областях.
https://1prime.ru/20251031/magnit-864105699.html
химки
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862499801_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_87fa3e434db51711bb79063cb2d11665.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, химки, москва, санкт-петербург, магнит, дикси
Экономика, Бизнес, Химки, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Магнит, Дикси
11:28 13.11.2025
 
"Дикси" откроет еще около 40 магазинов "Первым делом" до конца года

"Дикси" планирует открыть с партнерами ещё около 40 магазинов "Первым делом" до конца года

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Дикси" на одной из улиц в Москве
Логотип магазина Дикси на одной из улиц в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Логотип магазина "Дикси" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Торговая сеть "Дикси", входящая в группу компаний "Магнит", планирует открыть вместе с партнерами еще около 40 франчайзинговых магазинов "Первым делом" до конца года, сейчас их насчитывается 500, сообщила пресс-служба "Магнита".
"Первым делом" - франчайзинговый проект "Дикси", который компания развивает с 2019 года. В настоящее время пул партнеров ритейлера насчитывает 500 франчайзи. До конца 2025 года "Дикси" вместе с партнерами планирует открыть еще около 40 магазинов "Первым делом", - говорится в сообщении.
Также "Дикси" объявила об открытии 500-го франчайзингового магазина "Первым делом" - юбилейная торговая точка начала работу в подмосковных Химках.
Отмечается, что магазины сети находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской, а также в Тульской и Калужской областях.
Покупательница у одного из магазинов сети Магнит - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Магнит" увеличил объем размещения облигаций
31 октября, 16:59
 
ЭкономикаБизнесХимкиМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМагнитДикси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала