"Дикси" откроет еще около 40 магазинов "Первым делом" до конца года

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Торговая сеть "Дикси", входящая в группу компаний "Магнит", планирует открыть вместе с партнерами еще около 40 франчайзинговых магазинов "Первым делом" до конца года, сейчас их насчитывается 500, сообщила пресс-служба "Магнита". "Первым делом" - франчайзинговый проект "Дикси", который компания развивает с 2019 года. В настоящее время пул партнеров ритейлера насчитывает 500 франчайзи. До конца 2025 года "Дикси" вместе с партнерами планирует открыть еще около 40 магазинов "Первым делом", - говорится в сообщении. Также "Дикси" объявила об открытии 500-го франчайзингового магазина "Первым делом" - юбилейная торговая точка начала работу в подмосковных Химках. Отмечается, что магазины сети находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской, а также в Тульской и Калужской областях.

