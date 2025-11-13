Доллар дешевеет к мировым валютам после завершения шатдауна в США

https://1prime.ru/20251113/dollar--864497304.html

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем снижается, инвесторы оценивают новости о завершении шатдауна правительства США и статистику из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1619 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1593 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 154,56 иены с уровня прошлого закрытия в 154,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,21% - до 99,26 пункта. В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,2% в месячном выражении, а в годовом - поднялся на 1,2%. Аналитики ожидали роста на 0,7% к августу и увеличения на 2,1% к прошлому году. Безработица во Франции выросла в третьем квартале до 7,7% с 7,6% кварталом ранее, аналитики ожидали сохранения показателя. Значение прошлого квартала стало самым высоким с третьего квартала 2021 года. На четверг еще до шатдауна также была запланирована статистика из США: об инфляции в стране в октябре и первичных заявках на пособие по безработице в Штатах за неделю по 8 ноября.

