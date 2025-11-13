Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам после завершения шатдауна в США - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/dollar--864497304.html
Доллар дешевеет к мировым валютам после завершения шатдауна в США
Доллар дешевеет к мировым валютам после завершения шатдауна в США - 13.11.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам после завершения шатдауна в США
Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем снижается, инвесторы оценивают новости о завершении шатдауна правительства США и статистику из еврозоны,... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T13:43+0300
2025-11-13T13:43+0300
экономика
франция
сша
дональд трамп
рынок
финансы
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем снижается, инвесторы оценивают новости о завершении шатдауна правительства США и статистику из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1619 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1593 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 154,56 иены с уровня прошлого закрытия в 154,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,21% - до 99,26 пункта. В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,2% в месячном выражении, а в годовом - поднялся на 1,2%. Аналитики ожидали роста на 0,7% к августу и увеличения на 2,1% к прошлому году. Безработица во Франции выросла в третьем квартале до 7,7% с 7,6% кварталом ранее, аналитики ожидали сохранения показателя. Значение прошлого квартала стало самым высоким с третьего квартала 2021 года. На четверг еще до шатдауна также была запланирована статистика из США: об инфляции в стране в октябре и первичных заявках на пособие по безработице в Штатах за неделю по 8 ноября.
https://1prime.ru/20251113/yuan-864497160.html
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, сша, дональд трамп, рынок, финансы, мировая экономика
Экономика, ФРАНЦИЯ, США, Дональд Трамп, Рынок, Финансы, Мировая экономика
13:43 13.11.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам после завершения шатдауна в США

Стоимость доллара снижается к мировым валютам после завершения шатдауна в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Доллары. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем снижается, инвесторы оценивают новости о завершении шатдауна правительства США и статистику из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1619 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1593 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 154,56 иены с уровня прошлого закрытия в 154,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,21% - до 99,26 пункта.
В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.
Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,2% в месячном выражении, а в годовом - поднялся на 1,2%. Аналитики ожидали роста на 0,7% к августу и увеличения на 2,1% к прошлому году.
Безработица во Франции выросла в третьем квартале до 7,7% с 7,6% кварталом ранее, аналитики ожидали сохранения показателя. Значение прошлого квартала стало самым высоким с третьего квартала 2021 года.
На четверг еще до шатдауна также была запланирована статистика из США: об инфляции в стране в октябре и первичных заявках на пособие по безработице в Штатах за неделю по 8 ноября.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Курс юаня к рублю снижается на Московской бирже
13:31
 
ЭкономикаФРАНЦИЯСШАДональд ТрампРынокФинансыМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала