Доллар на протяжении четверга продолжает слабеть

Стоимость доллара в четверг усиливает темпы снижения по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. | 13.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг усиливает темпы снижения по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару растёт до 1,1626 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1593 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 154,44 иены с уровня прошлого закрытия в 154,77 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,25% - до 99,22 пункта. Доллар слабеет всё более ускоренными темпами с самого утра, когда он какое-то время даже укреплялся к иене. В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Теперь инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. Пока же запланированные на четверг данные об инфляции в США, а также еженедельная статистика числа первичных заявок на пособие по безработице в стране ещё не были обнародованы. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря, по данным CME Group, чуть более половины опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне.

