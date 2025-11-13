https://1prime.ru/20251113/ek-864505678.html
Google назвал расследование Еврокомиссии против компании бессмысленным
2025-11-13T17:21+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая корпорация Google назвала инициированное Еврокомиссией (ЕК) расследование против компании в отношении поиска в интернете "бессмысленным", следует из релиза Google. Ранее в четверг Еврокомиссия сообщила, что начала расследование в отношении Google в связи с возможным нарушением законодательства ЕС о цифровых рынках. Проверки ЕК показали, что Google, основываясь на своей "политике злоупотребления репутацией сайта", понижает в рейтинге новостные СМИ, а также веб-сайты и контент других издателей в результатах поиска Google, когда эти сайты размещают материалы от коммерческих партнеров. "К сожалению, объявленное сегодня расследование наших мер по борьбе со спамом является бессмысленным и может нанести ущерб миллионам европейских пользователей", - сообщает компания. Google указал в релизе, что расследование необоснованно, и привел в пример немецкий суд, который отклонил аналогичный иск, постановив, что политика компании по борьбе со спамом "является обоснованной, разумной и применяется последовательно". Американская корпорация утверждает в сообщении, что закон ЕС о цифровых рынках уже делает поиск менее полезным для европейских компаний и пользователей, а новое расследование может снизить качество результатов поиска. "Наша политика по борьбе со спамом помогает выравнивать условия конкуренции, чтобы использующие обманные тактики веб-сайты не опережали тех, кто конкурирует, предлагая собственный контент", - говорится в релизе. Компания подчеркнула, что серьезно относится к качеству результатов и работе по борьбе со спамом в поиске и обеспечивает соблюдение этой политики с помощью строгого процесса проверки, включая возможность подачи апелляции.
