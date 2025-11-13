https://1prime.ru/20251113/es-864477866.html
"Терять нечего". Евросоюз опять задумал странное для России
В ЕС хотят ввести пошлины на российские железо, сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения. Так рассчитывают порвать с зависимостью от Москвы. Но это обернется остановкой производства в ключевых секторах промышленности и ускорением деиндустриализации.
В ЕС хотят ввести пошлины на российские железо, сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения. Так рассчитывают порвать с зависимостью от Москвы. Но это обернется остановкой производства в ключевых секторах промышленности и ускорением деиндустриализации. О неизбежных последствиях — в материале "Прайм".Все больше и большеЭто инициатива Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Германии.В прошлом году европейские компании закупили российских товаров на 33 миллиарда евро. Из них на железо, сталь, никель, удобрения, алюминий, рыбу, промышленное оборудование потратили около 11 миллиардов, уточняет Politico.По оценке "Руслома", в 2024-м экспорт российской стали опустился до 20,2 миллиона тонн (на 19,2% ниже, чем в 2023-м). Однако данные показывают: Европа продолжает импортировать российскую сталь, несмотря на ограничения. Делать это позволяют исключения из санкционного режима. Так, например, экспорт полуфабрикатов и чугуна в ЕС осуществляется в режиме квот.Более 38% железа прямого восстановления (DRI) в ЕС поставляла Россия. В прошлом году основная часть экспорта российского DRI пришлась на Италию, Бельгию и Польшу. Причем годовой рост общего показателя обеспечили Польша (+210%) и Бельгия (+0,7%), уточняет Марина Мельничук, профессор Финансового университета при Правительстве России.С удобрениями та же история. По данным Eurostat, прошлогодний экспорт в страны ЕС достиг 4,93 миллиона тонн — максимума с 2021-го.Если в 2022-м объемы ввоза сократились на 20,5 процента, а в 2023-м — упали еще на 8,2 процента, до минимума за 11 лет (3,9 миллиона тонн), то в прошлом году экспорт этого товара из России вырос на четверть. В физическом выражении показатель увеличился на 1,03 миллиона тонн.Доля удобрений из России в структуре импорта ЕС выросла примерно с 23,5 процента в 2022-2023 годах до 27,4 процента в 2024-м.Схемы отлаженыДело в том, что прямого запрета на импорт российских удобрений в ЕС нет. Но есть косвенные ограничения, введенные в рамках пакетов санкций, — торговые, логистические, финансовые. Но в санкциях есть и оговорка, разрешающая сделки, необходимые для покупки и транспортировки удобрений и сырья для их производства.Таким образом, рост экспорта на фоне санкций — следствие сразу нескольких причин. Логистика давно перестроена, а крупные международные трейдинговые компании (включая европейские) активно покупают российские удобрения, используя схемы с третьими странами.Сами европейские аграрии стремятся закупиться по максиму — пока есть возможность. Наконец, российские удобрения, особенно калийные и азотные, конкурентоспособны по цене даже с учетом возросших логистических затрат.Теперь, как считают в ЕС, все эти лазейки нужно прикрыть, а в Германии вообще ввести полный запрет поставок стали и алюминия в Евросоюз. Там даже уверены, что это поможет спасти от кризиса сталелитейную промышленность ФРГ.Удар по промышленностиОднако эффект от таких мер, уверены экономисты, лишь усугубит плачевную ситуацию в промышленности ЕС: торговые ограничения ударят по государствам, которые в значительной степени зависят от сырья из России."Европейские страны не смогут обойтись без наших металлов и стали, иначе им придется закупать намного дороже на мировых рынках. Россия остается единственным поставщиком металлопродукции по приемлемым ценам из-за конкурентноспособной стоимости электроэнергии, необходимой для производства многих видов металла", — отмечает Марина Мельничук.Импорт же российских удобрений, содержащих азот, калий и фосфор, стратегически важен для сельского хозяйства — это фактически основа продовольственной безопасности.Замещение поставками из других стран или альтернативными источниками приведет к удорожанию сельхозпродукции и ухудшению позиций европейских производителей на мировых рынках, отмечает экономист.Угроза деиндустриализацииОчевидно и то, что процессу деиндустриализации в Евросоюзе, уже набравшему обороты после энергетического кризиса, еврочиновники придадут дополнительное ускорение."В первую очередь в энергоемких отраслях — металлургии, производстве минеральных удобрений, базовой химии и переработке металлов. Сельское хозяйство европейских стран окажется перед выбором: принять снижение урожайности из-за дефицита калийных удобрений или закупать значительно более дорогую продукцию у канадских или белорусских поставщиков через посреднические схемы. Оба варианта ведут к взлету цен для конечного потребителя", — указывает Надежда Капустина, профессор Финуниверситета.Наиболее уязвимыми окажутся экономики Германии, Италии и стран Восточной Европы: именно в этих странах металлургическая и химическая промышленность традиционно опирались на российское сырье благодаря географической близости и доступным ценам."В Германии автомобильная индустрия, машиностроение и производство промышленного оборудования столкнутся с дефицитом специализированных сталей. Итальянские производители металлоконструкций и польские предприятия химического сектора вынуждены будут искать альтернативных поставщиков на более отдаленных рынках", —подчеркивает экономист.Таким образом, подорожание стали и удобрений, разумеется, не станет проблемой отдельных компаний. Оно лишь усилит кризис в европейской промышленности. Новые пошлины на ключевые товары нанесут еще один удар по ее стремительно снижающейся конкурентоспособности на фоне США и Китая.
