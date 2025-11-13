https://1prime.ru/20251113/es-864486863.html
СМИ: ЕС хочет обложить посылки с крупных китайских маркетплейсов пошлиной
СМИ: ЕС хочет обложить посылки с крупных китайских маркетплейсов пошлиной - 13.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС хочет обложить посылки с крупных китайских маркетплейсов пошлиной
Евросоюз хочет обложить посылки с крупных китайских маркетплейсов пошлиной за обработку с начала 2026 года, пишет издание Financial Times.
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз хочет обложить посылки с крупных китайских маркетплейсов пошлиной за обработку с начала 2026 года, пишет издание Financial Times.
В мае Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что фиксированный таможенный сбор ЕС с небольших посылок зарубежных онлайн-магазинов может составить около двух евро.
"Брюссель призвал ввести в начале 2026 года общеевропейскую пошлину за обработку небольших посылок, заказанных онлайн на таких платформах, как Shein, Temu и Alibaba - на два года раньше запланированного срока. Это позволит ограничить поставки дешевого китайского импорта, объемы которого ежегодно исчисляются миллиардами", - говорится в статье.
Издание отмечает, что Еврокомиссия призвала министров финансов ЕС, встречающихся в четверг, согласовать ускоренную реализацию мер по защите ритейлеров союза от "недобросовестной конкуренции".
Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что мера пошлет мощный сигнал о том, что ЕС серьезно настроен повысить свою конкурентоспособность и обеспечить справедливые условия для своего бизнеса. Необходимость ее введения же, по словам Шефчовича, обоснована защитой экономических интересов ЕС.
В июле 2024 года представитель Еврокомиссии Леа Зубер заявила, что ЕС может ввести таможенные сборы с посылок из онлайн-магазинов стоимостью ниже 150 евро - предложение Еврокомиссия внесла еще в мае 2023 года, оно находится на изучении Совета ЕС и Европарламента.
Европейская комиссия 17 мая 2023 года выдвинула амбициозное предложение по реформированию Таможенного союза ЕС. Эта реформа, как ожидается, станет крупнейшей с момента создания Таможенного союза в 1968 году. Сообщалось, что предлагаемые меры должны упростить таможенные процессы для бизнеса, сократить обременительные таможенные процедуры, сэкономить до двух миллиардов евро операционных расходов.
Планируется создать единый онлайн-центр таможенных данных, куда будет загружаться вся необходимая информация, что, в частности, позволит заменить необходимость оформления таможенных деклараций. Законодательные предложения ЕК были направлены в Европарламент и Совет ЕС, они до сих пор находятся на стадии предварительного согласования.
