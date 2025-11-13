https://1prime.ru/20251113/es-864487795.html

СМИ: ЕС предложит США план по реализации торгового соглашения

СМИ: ЕС предложит США план по реализации торгового соглашения - 13.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС предложит США план по реализации торгового соглашения

ЕС намерен предложить США план, который позволит реализовать следующий этап торгового соглашения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T02:59+0300

2025-11-13T02:59+0300

2025-11-13T02:59+0300

экономика

мировая экономика

сша

вашингтон

брюссель

марош шефчович

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ес

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864487795.jpg?1762991988

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЕС намерен предложить США план, который позволит реализовать следующий этап торгового соглашения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС намерен предложить США план, который позволит реализовать следующий этап торгового соглашения... Этот шаг стал ответом на предложения, которые Вашингтон направил Брюсселю ранее в этом году с требованием разработать юридически обязывающий план по пересмотру правил ЕС, которые, по его словам, наносят ущерб американскому бизнесу", - говорится в публикации. По данным агентства, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович должен встретиться с американскими коллегами в конце ноября. Как отмечает агентство, соглашение между США и ЕС включало обязательства продолжать работу над такими вопросами, как решение проблемы экспорта стали и нетарифных барьеров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

сша

вашингтон

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, брюссель, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, new york times