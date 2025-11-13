Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросуд признал Венгрию виновной в нарушении экспорта стройматериалов - 13.11.2025
Евросуд признал Венгрию виновной в нарушении экспорта стройматериалов
2025-11-13T20:07+0300
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Европейский суд признал Венгрию виновной в нарушении обязательств из-за ограничительных мер Будапешта, затронувших экспорт строительных материалов, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Еврокомиссия 4 августа 2023 года подала в Суд ЕС против Венгрии, обвиняя ее во введении неправомерных ограничений на экспорт строительных материалов. Эти меры заключались в обязательной процедуре уведомления и возможном запрете вывоза таких товаров, что, по мнению ЕК, препятствовало свободному движению продукции в ЕС. "С учетом всех вышеизложенных соображений следует признать, что, введя процедуру, применимую к экспорту сырья и строительных материалов, Венгрия не выполнила обязательства, возложенные на нее статьей 35 ДФЕС, статьей 2, пунктом 1, ДФЕС, а также статьями 5 и 6 директивы 2015/1535", - сказано в документе. Европейская комиссия теперь может потребовать от Венгрии прекратить эти меры.
20:07 13.11.2025
 
Евросуд признал Венгрию виновной в нарушении экспорта стройматериалов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Европейский суд признал Венгрию виновной в нарушении обязательств из-за ограничительных мер Будапешта, затронувших экспорт строительных материалов, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.
Еврокомиссия 4 августа 2023 года подала в Суд ЕС против Венгрии, обвиняя ее во введении неправомерных ограничений на экспорт строительных материалов. Эти меры заключались в обязательной процедуре уведомления и возможном запрете вывоза таких товаров, что, по мнению ЕК, препятствовало свободному движению продукции в ЕС.
"С учетом всех вышеизложенных соображений следует признать, что, введя процедуру, применимую к экспорту сырья и строительных материалов, Венгрия не выполнила обязательства, возложенные на нее статьей 35 ДФЕС, статьей 2, пунктом 1, ДФЕС, а также статьями 5 и 6 директивы 2015/1535", - сказано в документе.
Европейская комиссия теперь может потребовать от Венгрии прекратить эти меры.
