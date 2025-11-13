https://1prime.ru/20251113/es-864512484.html

Евросуд признал Венгрию виновной в нарушении экспорта стройматериалов

Евросуд признал Венгрию виновной в нарушении экспорта стройматериалов - 13.11.2025, ПРАЙМ

Евросуд признал Венгрию виновной в нарушении экспорта стройматериалов

Европейский суд признал Венгрию виновной в нарушении обязательств из-за ограничительных мер Будапешта, затронувших экспорт строительных материалов, говорится в... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T20:07+0300

2025-11-13T20:07+0300

2025-11-13T20:07+0300

венгрия

будапешт

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Европейский суд признал Венгрию виновной в нарушении обязательств из-за ограничительных мер Будапешта, затронувших экспорт строительных материалов, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Еврокомиссия 4 августа 2023 года подала в Суд ЕС против Венгрии, обвиняя ее во введении неправомерных ограничений на экспорт строительных материалов. Эти меры заключались в обязательной процедуре уведомления и возможном запрете вывоза таких товаров, что, по мнению ЕК, препятствовало свободному движению продукции в ЕС. "С учетом всех вышеизложенных соображений следует признать, что, введя процедуру, применимую к экспорту сырья и строительных материалов, Венгрия не выполнила обязательства, возложенные на нее статьей 35 ДФЕС, статьей 2, пунктом 1, ДФЕС, а также статьями 5 и 6 директивы 2015/1535", - сказано в документе. Европейская комиссия теперь может потребовать от Венгрии прекратить эти меры.

https://1prime.ru/20251113/ek-864505678.html

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, будапешт, ес, ек