Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС обязала МТС вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/fas-864502233.html
ФАС обязала МТС вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи
ФАС обязала МТС вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи - 13.11.2025, ПРАЙМ
ФАС обязала МТС вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи
МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T17:07+0300
2025-11-13T17:09+0300
россия
мтс
бизнес
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_f078064df0207352fa55aaa2b59bfd5b.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. В четверг МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение. "ПАО "МТС" необходимо перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 миллионов рублей. Кроме того, в рамках исполнения предписания ведомства по итогам рассмотрения антимонопольного дела компания обязана проинвестировать 2,4 миллиарда рублей в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1000 человек. Их перечень будет определять Минцифры России", - говорится в сообщении ведомства.
https://1prime.ru/20251113/mts-864499181.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_7b285d26129ba41552699f352963153e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мтс, бизнес, технологии
РОССИЯ, МТС, Бизнес, Технологии
17:07 13.11.2025 (обновлено: 17:09 13.11.2025)
 
ФАС обязала МТС вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи

ФАС обязала МТС проинвестировать развитие мобильной связи в малых населенных пунктах

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В четверг МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение.
"ПАО "МТС" необходимо перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 миллионов рублей. Кроме того, в рамках исполнения предписания ведомства по итогам рассмотрения антимонопольного дела компания обязана проинвестировать 2,4 миллиарда рублей в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1000 человек. Их перечень будет определять Минцифры России", - говорится в сообщении ведомства.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Минцифры оценило урегулирование спора между ФАС и МТС
15:51
 
РОССИЯМТСБизнесТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала