https://1prime.ru/20251113/g7-864485676.html

Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций

Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций - 13.11.2025, ПРАЙМ

Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций

Добавлен третий абзац | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T00:47+0300

2025-11-13T00:47+0300

2025-11-13T00:47+0300

экономика

мировая экономика

украина

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864485676.jpg?1762984020

Добавлен третий абзац ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с использованием судов, занимающихся уклонением от санкций, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД. "Мы подтвердили нашу приверженность укреплению координации действий стран "Большой семерки" с партнерами в целях предотвращения использования незарегистрированных или мошеннически зарегистрированных, незастрахованных и некачественных судов, занимающихся уклонением от санкций, рискованными методами навигации, поставками оружия, незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, незаконной торговлей и морскими преступлениями", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран, входящих в группу. В заявлении также говорится, что страны G7 могут принять меры в отношении стран, которые финансово помогают России в конфликте на Украине.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, мид