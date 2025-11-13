Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций - 13.11.2025, ПРАЙМ
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций - 13.11.2025, ПРАЙМ
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
Добавлен третий абзац | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T00:47+0300
2025-11-13T00:47+0300
экономика
мировая экономика
украина
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864485676.jpg?1762984020
Добавлен третий абзац ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с использованием судов, занимающихся уклонением от санкций, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД. "Мы подтвердили нашу приверженность укреплению координации действий стран "Большой семерки" с партнерами в целях предотвращения использования незарегистрированных или мошеннически зарегистрированных, незастрахованных и некачественных судов, занимающихся уклонением от санкций, рискованными методами навигации, поставками оружия, незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, незаконной торговлей и морскими преступлениями", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран, входящих в группу. В заявлении также говорится, что страны G7 могут принять меры в отношении стран, которые финансово помогают России в конфликте на Украине.
украина
мировая экономика, украина, мид
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, МИД
00:47 13.11.2025
 
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций

Страны G7 намерены усилить борьбу с уклоняющимися от санкций судами

Добавлен третий абзац
ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с использованием судов, занимающихся уклонением от санкций, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
"Мы подтвердили нашу приверженность укреплению координации действий стран "Большой семерки" с партнерами в целях предотвращения использования незарегистрированных или мошеннически зарегистрированных, незастрахованных и некачественных судов, занимающихся уклонением от санкций, рискованными методами навигации, поставками оружия, незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, незаконной торговлей и морскими преступлениями", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран, входящих в группу.
В заявлении также говорится, что страны G7 могут принять меры в отношении стран, которые финансово помогают России в конфликте на Украине.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАМИД
 
 
