Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций - 13.11.2025, ПРАЙМ
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
13.11.2025
2025-11-13T00:47+0300
2025-11-13T00:47+0300
2025-11-13T00:47+0300
Добавлен третий абзац
ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с использованием судов, занимающихся уклонением от санкций, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
"Мы подтвердили нашу приверженность укреплению координации действий стран "Большой семерки" с партнерами в целях предотвращения использования незарегистрированных или мошеннически зарегистрированных, незастрахованных и некачественных судов, занимающихся уклонением от санкций, рискованными методами навигации, поставками оружия, незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, незаконной торговлей и морскими преступлениями", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД стран, входящих в группу.
В заявлении также говорится, что страны G7 могут принять меры в отношении стран, которые финансово помогают России в конфликте на Украине.
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
Страны G7 намерены усилить борьбу с уклоняющимися от санкций судами
