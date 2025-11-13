https://1prime.ru/20251113/gaz-864513241.html
Цены на газ в Европе снизились до 368 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 1% по итогам торгов четверга - до 368 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 372,2 доллара (+0,5%), что стало ценовым максимумом четверга. Ценовой минимум составил 364,3 доллара (-1,6%). Последние фьючерсы торговались по 367,9 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 370,4 доллара за тысячу кубометров. При этом в середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 1% по итогам торгов четверга - до 368 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
При этом в середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
