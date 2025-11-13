Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отдавал тому деньги, ссылаясь то на пандемию ковида, то на санкции против артиста, сообщил РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин. "Газмановы дали в долг эти деньги, Саркисян не собирался их отдавать, брал он средства, как выяснилось, с целью хищения. На протяжении пяти лет он их не возвращал под разными предлогами – то ковид, якобы невозможно осуществить перевод, то якобы санкции в отношении РФ и Газманова", - заявил в суде представитель Газманова. По словам Кузьмина, предлоги, конечно, были надуманными. "В 2023 году был небольшой перевод, видимо с той целью, чтобы не возбудили дело, с ним проблем не было никаких", - подчеркнул представитель. До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её защитника, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся. Сам он также продолжительное время проживал в Штатах с родственниками на основании грин-карты.
06:33 13.11.2025 (обновлено: 07:11 13.11.2025)
 
Взявший у Газманова деньги не отдавал их под разными предлогами

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Геворг Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, не отдавал тому деньги, ссылаясь то на пандемию ковида, то на санкции против артиста, сообщил РИА Новости представитель семьи Газманова Роман Кузьмин.
"Газмановы дали в долг эти деньги, Саркисян не собирался их отдавать, брал он средства, как выяснилось, с целью хищения. На протяжении пяти лет он их не возвращал под разными предлогами – то ковид, якобы невозможно осуществить перевод, то якобы санкции в отношении РФ и Газманова", - заявил в суде представитель Газманова.
По словам Кузьмина, предлоги, конечно, были надуманными.
"В 2023 году был небольшой перевод, видимо с той целью, чтобы не возбудили дело, с ним проблем не было никаких", - подчеркнул представитель.
До этого Кузьмин рассказал РИА Новости, что в 2019 году артист и его жена выдали заем Саркисяну. Это были деньги, которые Газманов откладывал на пенсию. Через год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули, и приняли решение обратиться в Следственный комитет РФ.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.
В деле есть и другие потерпевшие, в том числе Марина Лебедева, знакомая Газманова. По словам её защитника, Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся. Сам он также продолжительное время проживал в Штатах с родственниками на основании грин-карты.
 
