Главы МИД стран G7 не поддерживают создание торговых барьеров
2025-11-13T00:19+0300
ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Главы МИД стран G7 на фоне разногласий между США и Китаем не поддерживают создание торговых препятствий, в том числе в сфере критически важных минералов, говорится в заявлении, опубликованном в среду вечером на сайте канадского МИД.
"Мы выразили особую обеспокоенность использованием нерыночных мер и практик для подрыва цепочек поставок критически важных минералов, а также другими рыночными искажениями, включая избыточные мощности. В этой связи мы приветствуем итоги недавних американо-китайских обсуждений и призываем избегать любых будущих политических барьеров для предсказуемой торговли, включая в сфере критических минералов", — говорится в документе.
Страны G7 также договорились предпринимать конкретные шаги совместно с партнёрами для снижения уязвимостей, уменьшения зависимости и укрепления экономической устойчивости и безопасности.
