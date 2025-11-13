Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы МИД стран G7 не поддерживают создание торговых барьеров - 13.11.2025, ПРАЙМ
Главы МИД стран G7 не поддерживают создание торговых барьеров
2025-11-13T00:19+0300
2025-11-13T00:19+0300
ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Главы МИД стран G7 на фоне разногласий между США и Китаем не поддерживают создание торговых препятствий, в том числе в сфере критически важных минералов, говорится в заявлении, опубликованном в среду вечером на сайте канадского МИД. "Мы выразили особую обеспокоенность использованием нерыночных мер и практик для подрыва цепочек поставок критически важных минералов, а также другими рыночными искажениями, включая избыточные мощности. В этой связи мы приветствуем итоги недавних американо-китайских обсуждений и призываем избегать любых будущих политических барьеров для предсказуемой торговли, включая в сфере критических минералов", — говорится в документе. Страны G7 также договорились предпринимать конкретные шаги совместно с партнёрами для снижения уязвимостей, уменьшения зависимости и укрепления экономической устойчивости и безопасности.
00:19 13.11.2025
 
ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Главы МИД стран G7 на фоне разногласий между США и Китаем не поддерживают создание торговых препятствий, в том числе в сфере критически важных минералов, говорится в заявлении, опубликованном в среду вечером на сайте канадского МИД.
"Мы выразили особую обеспокоенность использованием нерыночных мер и практик для подрыва цепочек поставок критически важных минералов, а также другими рыночными искажениями, включая избыточные мощности. В этой связи мы приветствуем итоги недавних американо-китайских обсуждений и призываем избегать любых будущих политических барьеров для предсказуемой торговли, включая в сфере критических минералов", — говорится в документе.
Страны G7 также договорились предпринимать конкретные шаги совместно с партнёрами для снижения уязвимостей, уменьшения зависимости и укрепления экономической устойчивости и безопасности.
 
