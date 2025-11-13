В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2017 года

https://1prime.ru/20251113/gosduma-864486514.html

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю также необходимым полностью запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. Необходимо продолжить работу по сохранению здоровья будущих поколений, ограждая их от уже признанных угроз", - сказано в обращении. Депутат отметил, что предлагаемый запрет продажи никотиносодержащей продукции всем гражданам, родившимся после 2017 года, обусловлен абсолютно новым подходом к антитабачной политике. "Идея "поколения без табака" заключается в постепенном, но неуклонном выводе табачных изделий из легального оборота для всех, кто родился после определённой даты. Это не означает одномоментного полного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание "табачного ценза", который будет постоянно повышаться", - добавляется в обращении. Хамзаев также предлагает предусмотреть переходный период, в рамках которого, начиная с нынешних восьмилетних детей, можно будет "вырастить общество, свободное от табачной зависимости". "Прошу вас поручить профильным ведомствам детально изучить предлагаемую меру, а также представить позицию относительно возможного запрета на продажу никотиносодержащей продукции гражданам, родившимся после 2017 года", - добавил депутат.

